Lupillo Rivera está en guerra con su propio hermano

Lupillo Rivera y su hermano Juan comenzaron una guerra de declaraciones después de que su sobrina “Chiquis” asegurara que alguien muy cercano a su mamá se había robado 80 mil dólares de "Jenni Rivera Fashion", la empresa de la mujer.

El grave problema es que, al parecer, Juan Rivera no ha sido claro con los movimientos dentro de la empresa y cuando se dio a conocer públicamente que se estaba realizando una auditoría dentro de la empresa, Juan y Rosie no entregaron los reportes solicitados, hicieron todo para retrasar ese momento.

“Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto, vamos a platicar’, no, no, no, pero si yo me enojo, quiere decir que hay un problema y no debe existir eso, cuentas claras, amistades largas, así de fácil”, comenzó diciendo Lupillo Rivera en un vivo a través de sus redes sociales.

Pero no todo quedó ahí, el cantante fue un poco más allá, asegurando: “Como le dije yo a Chiquis directamente: ‘De los 80 mil que sabes tú. Si tienes 10 millones de dólares no te vas a robar 80 nomás; si vas a robar, vas a robar bien’”. Afirmando que, seguramente, se hayan robado más de lo que saben hasta el momento.

Lupillo Rivera y su hermano tienen diferencias irreconciliables

Para Lupillo Rivera es muy triste saber que en su familia la codicia y la ambición hayan ganado sobre el amor. Ya que todo este problema no ha quedado solamente entre él y su hermano, sino que ha involucrado a muchos miembros de la familia, inclusive a su mamá, Rosa Saavedra, quien se ha puesto del lado de sus hijos, defendiéndolos y asegurando que ellos no harían algo así.

Por si fuera poco, todo este conflicto no queda ahí. Todo empeoró cuando Juan Rivera le exigió a sus sobrinos que le pagaran la suma de 300 mil dólares por todo el trabajo que realizó a lo largo de los años en la empresa de su hermana Jenny Rivera.

Fuente: Instagram @lupilloriveraofficial

“Eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madr*, la neta. O sea, así de claro, no va. Cuando eres empleado de cualquier empresa, eres simplemente un empleado. Si Juan tuvo buenas ideas, pues hay que aplaudirle sus ideas, pero hasta ahí”, dijo Lupillo Rivera durante una entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca”.

El grave problema es que Juan ahora exige esa suma de dinero, asegurando que muchas de las grandes ideas dentro de “Jenni Rivera Fashion” fueron de él, crédito que nadie busca quitarle, pero por lo cual no se le va a pagar más de lo que ya se le dio como empleado dentro de la empresa.

Esto parece que es tan solo la punta del iceberg y que los pleitos entre la familia recién empiezan. ¿De qué lado estás?