Las 7 parejas de famosos que no recordabas que estuvieron enamorados

Los famosos encandilan, generan una atracción descomunal en el público, que desea conocer todo, absolutamente todo de sus vidas, no solo lo que exhiben en los sets de filmación, sino detalles de toda índole de su cotidianidad.

Ni hablar de las celebridades de Hollywood, que su trascendencia traspasa fronteras y en todas las latitudes del planeta poseen fanáticos dispuestos a consumir información. Y en todo ese contexto, los romances entre dos estrellas desatan un cimbronazo, una oleada de efecto poderosa, que arrasa con todo.

Existen parejas consolidadas, que ya están instaladas en el inconsciente colectivo. Sin embargo, hubo decenas de romances entre famosos que cayeron en las garras del olvido y que seguro sorprenderán a los lectores.

Sandra Bullock y Ryan Gosling

Este talentoso actor genera suspiros por su belleza innata y también por sus enormes dotes actorales, que lo han catapultado a la élite de intérpretes de calidad. No obstante, allá por 2002 todavía no había alcanzado la fama de hoy y logró conquistar un corazón muy codiciado: Sandra Bullock.

La actriz disponía de una trascendencia inconmensurable, protagonista de decenas de tanques de Hollywood y sintió un flechazo por ese joven, al que conoció durante el rodaje de una película. A pesar de la química, la relación solo transcurrió durante un año, pero ambos guardan un recuerdo muy cariñoso de ese vínculo.

Brad Pitt y Christina Applegate

Todas las mujeres del planeta sueñan con Brad Pitt, ya que es probablemente el hombre más bonito, un verdadero galán con todas las letras. En su acervo de conquistas seguramente aparezcan decenas de famosas que no trascendieron a la luz.

La década del 80’ llegaba a su final y Brad cayó en un enamoramiento furioso con Christina Apllegate, que en esa época protagonizaba la exitosísima serie Casados con hijos. Y como si fuese poco la particularidad de esta relación, a los meses la artista decidió abandonar a Pitt. Increíble, ¿no?

Tom Cruise y Penélope Cruz

Desde tierras españolas, Penélope aterrizó con fuerza en la siempre compleja industria de Hollywood y logró generar su espacio motorizada en su capacidad actoral para interpretar diferentes roles con solvencia.

Dentro de los sucesos, Cruz cristalizó el anhelo de miles de mujeres de este planeta, conquistar a Tom Cruise, recién divorciado de Nicole Kidman. Sí, la española y Tom se encandilaron mutuamente durante la grabación del film Vanilla Sky y edificaron una relación amorosa que duró varios años.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey jr

Iron Man, el mismísimo Iron Man siempre se erigió en un actor codiciado, un ícono de la belleza masculina. No obstante, en el cierre de los 80’ todavía no había alcanzado la fama definitiva y sobre todo caminaba por un aspecto personal complicado, con adicciones por doquier.

En esa época, Robert se enamoró rabiosamente de Sarah, la icónica protagonista de Sex and the city. Estos jóvenes cultivaron un amor sincero, poderoso con el que transitaron las rutas juntos durante cuatro años, hasta que Parker no soportó más los problemas del actor.



Ryan Reynolds y Alanis Morrisette

Este actor multifacético y divertido siempre se las ingenió para edificar romances con famosas, incluso caminó por el altar con la despampanante Scarlett Johansson. Pero a principios de la década del 2000, Ryan mantuvo una relación seria, y amorosa, con la cantante Alanis Morrisette.

Un dato bastante desconocido, que cayó en el olvido. No obstante, Reynolds y la artista configuraron una pareja fuerte, que se extendió por más de cuatro años y que incluyó un compromiso para casarse. Empero, en 2006 decidieron separar sus caminos.

Mila Kunis y Macaulay Culkin

El inconsciente colectivo relaciona a la bella Mila con Asthon Kutcher, porque mantuvieron una pareja tremenda durante muchísimos años. Ese amor que se originó en los sets de la maravillosa serie That 's 70 show.

Antes de esto, Kunis vivió un amor increíble con Macaulay, el protagonista de Mi pobre angelito. Pero no se trató de un romance pasajero, todo lo contrario, su enamoramiento duró ocho años. Cuentan que la actriz se comportó erráticamente en el cierre del vínculo y que eso sumió en una depresión a Culkin.

Nicolas Cage y Patricia Arquette

Nicolas sintió un sentimiento poderoso en el primer momento que vio a Patricia en un bar, algo lo movilizó con intensidad y esa misma noche, en 1988, le pidió matrimonio. Una locura. Arquette apenas tenía 18 años y lo rechazó rotundamente.

Cage continuó con todo en búsqueda de conquistarla, intentó cientos de mecanismos y finalmente consiguió enamorarla y consumaron el amor en el altar en 1995. Todo fue color de rosas hasta que en 2001 llegó el divorcio.