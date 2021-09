Belinda cautiva a sus fans de Instagram con transparencias dejando ver su atrapante figura

Belinda se transformó en la flamante tapa de la revista “Caras México” de la edición del próximo mes de octubre. La cantante y actriz mexicana de 29 años brindó una completa entrevista donde dejó en claro algunos puntos de su carrera profesional y su vida personal.

“Ganando como siempre también es aceptar que habrá batallas perdidas” es la frase que se puede leer en el adelanto de la portada de Beli. “No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz” es otra de los dichos más rutilantes de la azteca.

En las últimas horas, Belinda compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. Allí se puede ver a la cantante mexicana haciendo gala de su toda su hermosura para una sesión profesional de fotos destinada a la mencionada revista. La azteca lució un top y un minishort de color negro y un minivestido plateado con argollas, un delicado make up y su cabello recogido.

“Todo si” y varios emojis de cara con ojos de corazón y corazones de color rojo fue el sencillo y promocional epígrafe que escogió Belinda para acompañar sus recientes instantáneas en la popular plataforma.

Fuente: Instagram Belinda

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la prometida de Christian Nodal se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 130 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Luz sin gravedad” obtuvo decenas de comentarios de halago y cariño, hacia su magnífica belleza y su outfit, de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Belinda