Canelo Álvarez y Caleb Plant a los golpes: las repercusiones de la pelea más polémica del año

Saúl Álvarez, también conocido como Canelo Álvarez, y Caleb Plant tienen una cita programada en el ring el próximo 6 de noviembre en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Pero en la presentación de la pelea, que ocurrió el pasado martes, los boxeadores protagonizaron un tenso cara a cara que terminó a los golpes.

Todo ocurrió cuando ambos se acercaron para tomarse una foto en el primer evento de promoción de la pelea que se realizó en el jardín del hotel Beverly Hilton. Según trascendió, Caleb Plant insultó a la madre de Canelo Álvarez, quien no dudó en responder por la fuerza: lo empujó al estadounidense e hizo que éste se tambaleara.

Rápidamente, Plant reaccionó y le revoleó una piña con la mano izquierda, pero Canelo lo esquivó y los separaron antes que la pelea comience antes del 6 de noviembre, cuando se disputarán el cinturón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). De esta manera uno de los dos se convertirá en el primer campeón unificado en esta categoría.

¿Qué dijeron los boxeadores en las redes sociales?

Canelo Álvarez quedó enojado con la situación y fue él quién contó en su cuenta oficial de Twitter que su contrincante insultó a su madre, Ana María Barragán Fernández. "No hables de mi madre", escribió el mexicano junto a un video donde se puede ver de manera detallada el momento del incidente frente a todos los periodistas.

Los usuarios se enojaron con Caleb Plant en las redes sociales y escribieron comentarios como "Con la madre no se pueden meter jamás", "Dice Canelo que con su mamá no", "Si insultan a mi madre yo reaccionaría de la misma manera, aguante Canelo". Sin embargo, desde el lado estadounidense aseguran que fue mentira.

En su cuenta de Twitter, Caleb Plant dio declaraciones sobre esta situación: "De ninguna manera crean esa mierda... La verdad es que está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque y su ego no lo puede manejar. Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa".

Además, contó que su madre, Beth, fue asesinada hace dos años por la policía cuando la mujer era trasladada en una ambulancia y al parecer amenazó a un agente con un cuchillo. Al ser uno de los temas más dolorosos de su vida, aseguró que nunca insultaría a la madre de nadie.

¿Crees que Canelo Álvarez reaccionó bien o es Caleb Plant quien dice la verdad?