Café con aroma de mujer: así fue el primer encuentro entre Luces Velásquez y William Levy

En mayo del vigente año se estrenó la reversión de la telenovela "Café con aroma de mujer", emitida por primera vez en el año 1994. Y para las grabaciones de este éxito colombiano, William Levy llegó a tierras cafeteras en los últimos meses del 2020.

En su arribo a Colombia, en plena pandemia, el actor no fue reconocido por ninguno de sus compañeros, hasta que logró entablar contacto con la actriz Luces Velásquez, quien hace de madre de Levy en la tira ficticia. Es por eso que la protagonista que le da vida al papel de Julia de Vallejo recordó la imperdible anécdota.

"Cuando llegamos a grabar al eje Cafetero fue muy bonito porque a nosotros nos encerraron en unas haciendas en el Eje Cafetero porque estábamos en plena pandemia. Él llegó, se sentó conmigo, se presentó y tal y entonces me dijo: '¿Tú sabes quién soy yo?, ¿tú me conoces?, ¿conoces mi trayectoria?’”, comenzó recordando la multifacética Luces. “Y yo lo miré así y le dije: 'No tengo ni idea quién es usted'. Entonces me dijo: '¿Cómo así que no sabes?'. Le dije: 'No'. '¿No has visto nada de lo que hago?'. Le dije: 'No, yo no veo telenovelas mexicanas, yo no sé quién es usted'. Entonces me dijo: '¿Nos tomamos un café y hablamos?'”, prosiguió en una entrevista.

Según la protagonista de la anécdota, en esa charla William Levy no le cuenta sobre exitoso currículum, sino que le comenta sobro cómo tuvo que remar a lo largo de su vida para llegar a la fama, haciendo increíbles esfuerzos desde su Cuba natal y pasando por situaciones horribles en Miami. “Nunca llegó a mis escenas sin que se las supiera, siempre estaba preparado, hicimos grandes escenas con él creo. Un tipo supremamente generoso con todo el equipo técnico. Él siempre tenía para dar, para ofrecer. Nunca se las dio de divo, jamás", amplió la madre de Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer.

Fuente: Instagram William Levy

La exitosa novela llegó a su fin este viernes y más allá de algunas adaptaciones con respecto a su versión original, nunca alcanzó a encabezar el rating colombiano y siempre merodeó el 5º o 6º lugar en la tabla de consumo televisivo. Aunque en las últimas semanas logró ubicarse en el podio de las tiras de Colombia.