Pasaron más de 2 años que Juan Soler y Maki Moguilevsky anunciaron su separación. Ahora, la actriz argentina decidió finalmente contar los verdaderos motivos de la separación con el papá de sus hijas. Aunque se veían como una de las parejas más consolidadas en el ambiente artístico, el amor llegó a su fin.

Cabe recordar que Maki Moguilevsky y Juan Soler habían anunciado su separación a finales de noviembre de 2018. Sin embargo, los actores siempre trataron de mantener una buena relación por el bien de sus hijas, Mía y Azul. No solo eso, sino que también en varias ocasiones declararon que su divorcio se dio en buenos términos.

No obstante, nunca se dieron a conocer los verdaderos motivos de la separación de Juan Soler y Maki, hasta que ahora, que ella misma quien reveló la razón por la que decidieron tomar esa decisión hace 3 años.

Fue precisamente en una reciente participación durante el programa ‘Netas Divinas’ donde la actriz se abrió y contó que cuando llegó a los 40 años atravesó por una crisis importante que la hizo reflexionar sobre muchas cosas y entre ellas, su divorcio.

La actriz y conductora reconoció: “Me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una hiper crisis de identidad, de sentir que me hacía falta vivir. Me divorcié porque estuve con esa crisis como a los 42 y eso me llevó a divorciarme”.

Por ello, es que cuando se piensa en los verdaderos motivos de la separación de Juan Soler y Maki Moguilevsky, fue una razón la que llevó a la actriz a tomar repentina decisión. Ella declaró que había caído en una rutina y solamente se dedicaba a ser ama de casa, motivo por el que se desató la crisis por la que atravesó.

“Fui actriz, salí, tuve otros novios, a los 25 lloraba porque decía que ya no me casé, soy una solterona y conocí a Juan, vivimos una vida muy padre juntos” y agregó: “Me dediqué a mis hijas, a ser ama de casa, me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada y la esposa devota. Me volví una ama de casa espectacular”.

Aunque la actriz reconoció que le encantó estar casada porque le daba una estabilidad emocional y ahora se siente como un bicho rarísimo llegando sola a los lugares, sí le hacía falta vivir esta nueva experiencia.

Después de estar 15 años de matrimonio con Juan Soler ya se encontraba en una zona de confort y aunque ahora siente que todos se le quieren aventar y su situación es un poco rara, Maki Moguilevsky se sinceró.

¿Te imaginabas cuáles eran los verdaderos motivos de la separación de Juan Soler y Maki Moguilevsky? ¿Estás de acuerdo con su decisión o te parece que fue apresurada?