Carmen Campuzano: el antes y después de su nariz luego de las adicciones

Si existe algo que a la mexicana Carmen Campuzano le sucedió, es que tuvo varios problemas personales que arruinaron mucho su vida y también, le cambiaron el aspecto. Pero bien, nada es un pretexto para terminar como terminó y pasar por todo lo que pasó.

Cabe recordar que Carmen Campuzano fue una de las modelos mexicanas más importantes en los años 90. Sin embargo, cuando se revisa su historial de adicciones, se recuerda que socavó su éxito y no solo eso, sino que también destrozó su nariz, mientras que luego numerosas cirugías estéticas fueron modificando su aspecto hasta que hoy está irreconocible.

Cuando se hace referencia a la ex top model Carmen Campuzano se puede ver el antes y después de su nariz luego de las adicciones, aun habiendo sabido sobreponerse a la tragedia.

!FUENTE: NinjaJournalist"

Carmen Campuzano: El antes y después

Su belleza era indiscutible. De hecho, es lo que la llevó a ser portada de Vogue Italia como también en 1993 ser nombrada supermodelo. No obstante, mientras brillaba en las revistas y en las pasarelas más importantes, nadie se imaginaba que Campuzano vivía un infierno puertas adentro. Así fue como comenzó a caer en la adicción a las drogas y el alcohol.

Todo fue durante la cumbre de su éxito. Mientras los medios la seguían por todas partes se iba notando cómo iba cambiando su aspecto. Se trataba de que su nariz ya no lucía igual.

En aquellos tiempos se decían varias versiones. Una de ellas era que había contraído una bacteria que le habría consumido los tejidos y por consecuencia, le iba deformando el rostro.

Recién en una entrevista con Univisión en 2018, la ex modelo confirmó ese rumor: “Lo de la bacteria fue real” aunque no fue la única razón. Según reveló en 2019 a “Un nuevo día” todo fue una combinación con su adicción a la cocaína, que arruinaron su vida y su imagen.

“La cocaína destruyó mi nariz”, confirmó la ex top model y aquello era solo el comienzo. En el año 2002 cabe recordar que sufrió un accidente de tráfico y tras caerse mientras el vehículo estaba en movimiento, sufrió heridas y traumatismos graves que le generaron aun más daño.

La mismísima ex top model en una oportunidad salió a dar nuevas declaraciones y dijo: “Yo tenía una nariz prácticamente perfecta, de acuerdo a la estructura de mi cara. Pero me vaciaron todo lo que había dentro y entonces ya no tenía nada. Me dejaron un implantito chiquito, no había ninguna proporción. Ya no había ni mucosas ni cartílagos. Efectivamente se dañó por el uso de la coca”.

El antes y después de la nariz de Carmen Campuzano luego de las adicciones también se debe a las malas pasadas por 8 cirugías a las que se sometió intentando mejorar su apariencia.

A pesar de todo, así luce hoy la ex modelo mexicana con 50 años y que ha logrado recomponer su vida. ¿Qué te parece su experiencia?