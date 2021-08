Vanessa Claudio le dijo adiós a "Suelta la Sopa" y hola a Turquía

La joven y guapísima Vanessa Zayda Claudio Rodríguez es modelo, actriz y presentadora de televisión. También, fue reina de belleza puertorriqueña y hasta hace muy poco se desempeñaba en el ambiente de la televisión en México.

Muchos se preguntan por qué habría renunciado a Telemundo, precisamente a la conducción del famoso programa de espectáculos “Suelta la Sopa”. Así es que de repente entró en medio de una polémica cuando le dijo adiós a "Suelta la Sopa" y hola a Turquía.

La realidad, es que Vanessa decidió dejar el programa para ir por nuevos horizontes y no del todo cercano. Por el contrario, la conductora tomó la decisión de comenzar una nueva vida en el otro lado del mundo, puntualmente en Turquía.

Fue a través de su Instagram que la puertorriqueña contó cómo han sido sus primeros días.

Vale destacar que luego de despedirse del exitoso programa en el que se encontraba -transmitido por Telemundo- , expresó que siempre se sintió muy feliz, pero con eso no era suficiente y por eso se va para ser una persona “muy soñadora”.

Vanessa busca escribir su propio “guión de su vida” y para ello llegó a Turquía, para asumir nuevos compromisos profesionales y personales. Tras su arribo, la puertorriqueña contó que estuvo muy ocupada con la mudanza mientras tenía varios encuentros de trabajo para despedirse.

“Familia sé que he estado alejada un poco pero es que llegué a Estambul, salí el viernes y llegué el sábado y en lo que me he acostumbrado al jet lag,y ya tuve juntas, ha sido complicado”.

Ya muchos quieren saber cómo es un día libre en Turquía, pero la joven actriz hasta el momento no tuvo tiempo de casi nada. Sin embargo, aprovechó para hacer una caminata con su mascota “Lucca” en los alrededores del hotel en el que está y contó –a través de su Instagram- que a ambos les afectó mucho el cambio de horario.

“Lucca ha sufrido bastante el jet lag también y hoy retomo mi vida señores”.

Ante tantos rumores de su adiós a "Suelta la Sopa" y ida a Turquía, los conductores del programa se mostraron muy nostálgicos. De hecho, le enviaron afectuosos mensajes en donde le declaraban que la van a extrañar mucho.

Entre varios de los mensajes y demostraciones de cariño, Jorge Bernal no se quedó atrás y publicó 2 imágenes que habían sido tomadas cuando Vanessa comenzó en el programa y otra, mientras le decía adiós.

Vanessa Claudio le dijo adiós a "Suelta la Sopa" y hola a Turquía, pero lo mejor, es que ya se la ve muy feliz y más contenta que nunca.