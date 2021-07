¿Por qué Vanessa Claudio definió la relación con Carlos Arenas como "tóxica"?

Vanessa Claudio es una de las modelos más reconocidas de Puerto Rico, que emigró a México para trabajar en la televisión y fue allí donde conoció a su expareja. Pero la presentadora fue tendencia en las redes sociales, luego de calificar como "tóxica" la relación que tuvo con el actor y conductor Carlos Arenas, a quien acusó de ser celoso, inseguro y hacerla vivir una pesadilla.

Ambos se conocieron en el programa matutino de "Venga la Alegría" transmitido por la televisión Azteca y rápidamente se llevaron bien. Con el tiempo se fueron enamorando, pero una vez en pareja la modelos conoció el lado oscuro de Arenas.

"Las cosas no terminaron bien. Yo intenté de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (...)", comenzó la reina de belleza puertorriqueña, al explicar que hubo situaciones que se acumularon para que terminara tomando la decisión de alejarse de él.

Y agregó: "Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en una relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo".

Estos ataques que le agarraban al conductor le empezaron a afectar a la modelo en su programa "Venga la Alegría", al punto que sus compañeros la veían desganada y apagada. Fueron ellos quienes tuvieron que hablarle para que se diera cuenta que las actitudes de su pareja eran incorrectas e insanas.

"Un día se me acerca Sergio (Sepúlveda) y me dice: Vanessa, yo no sé qué está pasando con tu relación pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos", recordó Claudio, quien quien actualmente trabaja para el programa "Suelta la Sopa" de la cadena Telemundo y vive en Estado Unidos.

Por su lado, Carlos Arena afirmó en la sección "Sale el Sol" del programa "Trapitos al Sol" que no volvería con su exnovia, pero no dio muchos más detalles: "Les voy a decir una cosa, cuando no tienes algo bonito o bueno que decir de una persona, te quedas callado".

