Increíble: ¿Cuántas cirugías se hizo en el rostro Gaby Spanic?

La guapísima actriz Gaby Spanic tiene 47 años y cada día se la ve más linda y jovial. Lleva más de 30 años de carrera y sin dudas, sigue manteniendo una figura y un rostro indiscutibles.

Aunque muchos no le crean, el hecho de ser tan notable la conservación de todo su cuerpo generó demasiados rumores en los últimos años. Sobre todo, acerca de presuntas cirugías estéticas que la actriz se habría realizado para verse como se ve.

Ante la incertidumbre de cuántas cirugías se hizo en el rostro Gaby Spanic, fue precisamente en una entrevista realizada por la revista TV y Novelas, que la venezolana desmintió radicalmente los rumores acerca de ciertos procedimientos estéticos invasivos.

Mientras tanto, sí aseguró que logró conservar muy bien su rostro y cuerpo gracias a llevar una disciplina de mucho ejercicio y alimentación saludable. Así también, confirmó que se somete a un tratamiento de belleza que ayuda mucho a mejorar su apariencia sin la invasión de cirugías.

A pesar de contar que nunca se sometió a pasar por el quirófano, Gaby dijo que dichos procedimientos no invasivos son el uso del Botox y un tratamiento que sirve para levantar parte de su rostro y sin problemas lo detalló en la entrevista.

Para que se comprenda mejor, la actriz dio el nombre del doctor Juan Sánchez Castillo, quien explicó el procedimiento correspondiente y no se generen malos entendidos. La opinión que tiene la actriz sobre las cirugías estéticas la dijo sin ningún inconveniente así dejan de inventar.

“No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz”, confesó Gaby.

Su idea es que dejen de circular rumores y entiendan: “Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido”, agregó.

El hecho de tener que salir a desmentir y confirmar que nunca se sometió a cirugías, la actriz tuvo que revelar su secreto de cómo realmente se mantiene bien conservada: “Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas; pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza”.

¡Increíble! Ante la duda de cuántas cirugías se hizo en el rostro Gaby Spanic, ya no deberían seguir los rumores, porque dejó claro que existen otros métodos ¿Crees que la rutina de belleza de Gaby es suficiente?