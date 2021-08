Aunque hayan pasado los años desde que ocurrió el trágico suceso, la matriarca nunca dejará de rendir tributo en su memoria. Se trata del momento más duro de Silvia Pinal y los detalles de la partida de su hija, Viridiana.

Hace muy poco, después de muchos años de silencio y dolor, la actriz decidió abrir su corazón sobre este episodio tan doloroso. Fue a partir del momento en que retomó en la serie televisiva inspirada en su vida “Silvia Pinal Frente a Ti”.

Cabe recordar que todo sucedió en el medio de su creciente éxito. Precisamente cuando la actriz Silvia Pinal se enfrentaba a uno de los capítulos más difíciles de su vida, la partida de su hija Viridiana Alatriste.

Vale destacar que la joven falleció un 25 de octubre de 1982 tras sufrir un accidente automovilístico. “El vacío que me dejó mi hija es tan enorme, que la única forma que encontré para convivir con él fue mi trabajo…”, fueron las palabras de Pinal en uno de esos episodios donde compartía momentos de su vida real.

Cuando muchos se preguntan cuál fue el momento más duro de Silvia Pinal y los detalles de la partida de su hija, se recuerda ese día de octubre de 1982, cuando Viridiana había ido a una fiesta en su honor. La idea era ir al departamento de quien en ese momento era su pareja, Jaime Garza.

Al abandonar el lugar para volverse a su casa, el automóvil que la joven manejaba cayó por una lateral de la Avenida Toluca. En ese momento Viridiana tenía tan solo 19 años y una carrera que prometía mucho en la actuación.

Independientemente de que Silvia Pinal nunca se pudo recuperar del todo -con mucha fortaleza y enfrentando la realidad con madurez-, aprovechó la transmisión de la serie para revelar en una entrevista con Televisa Espectáculos, la forma en que recuerda a su hija querida.

“Era muy linda niña, me quería mucho y quería mucho a su papá. Ella era muy querendona. Cuando Viridiana se me murió me sorprendió porque estaba haciendo un papel en la novela (Mañana Será Primavera) y tener que seguir sin ella fue muy duro…” así finalizó la actriz compartiendo el momento más duro y los detalles de la partida de su hija.





¿Conocías estos detalles de Silvia Pinal?