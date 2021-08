Bellísima: Cami acaparó todas las miradas con su figura

Cami Gallardo recibió el pasado sábado en el programa “Podemos Hablar” palabras de halago del humorista Juan Alcayaga, muy recordado por su papel de “Don Carter” de “El Profesor Rossa”. El periodista Julián Elfenbein le preguntó al actor sobre sus gustos musicales, señalando su gusto. Inclusive el conductor lo alentó indicando lo siguiente: “Una de tus artistas favoritas, al mismo tiempo, es Camila Gallardo”.

“Me encanta la voz que tiene y su onda. Me gusta, me gusta. No la conozco, pero me encanta. No tiene por qué no gustarme, también me gusta el folclore, los boleros” señaló Alcayaga en el show de la señal “Chilevisión” sobre Camila.

En las últimas horas, Camila Gallardo publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de un automóvil. En las mismas se pudo observar a la artista oriunda de Viña del Mar luciendo un saco acuadrille de color beige, bucaneras de jean y un ajustado body blanco. Además, la sudamericana complementó su look con el cabello recogido y un delicado make up.

Seis emojis de vampiresa fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Cami para acompañar su recientes y osadas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Cami

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la amiga de Tini Stoessel se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 134 mil corazones. Además, la sudamericana recibió una gran cantidad de comentarios de parte de sus más fieles seguidores donde se resaltó su espectacular figura física.