Con una trayectoria intachable, Gabriela Helena Spanic Utrera, más conocida simplemente como Gabriela Spanic, a sus 47 años no solo es actriz, sino animadora, cantante, modelo y ex-reina de belleza venezolana.

En sus ya más de 30 años de carrera artística, a Gaby Spanic siempre se la vio segura de cada proyecto laboral y es que para eso se preparó y estudió mucho. Sin embargo, en esta oportunidad, abre las puertas de su hogar para afrontar un nuevo reto en su vida.

Así es la lujosa casa de Gaby Spanic por dentro. Cada detalle tiene su impronta y un pedacito de su amor. Cabe destacar que nunca –en toda su carrera- había afrontado un reto profesional como el que está por vivir a partir del martes 24 de agosto.

Gaby será parte del nuevo reality show de Telemundo llamado “La casa de los famosos”. Hará un protagónico como participante donde habitará durante varios meses, encerrada y bajo el mismo techo con otras celebridades más.

La reconocida actriz venezolana se atreve a vivir bajo las luces de más de 50 cámaras y 60 micrófonos que vigilarán en todo momento sus pasos. A pocas semanas de que comience esta nueva aventura, la protagonista de exitosas telenovelas abrió las puertas de su casa al programa de televisión “Al rojo vivo” que pertenece a Telemundo.

Para quienes no la conocían, así es la lujosa casa de Gaby Spanic por dentro. También, compartió todos los detalles de lo que será su esperada participación en el reality que conducirá el famoso Héctor Sandarti.

Spanic tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y reconoció que fue su hijo Gabriel de 13 años quién la animó a ser parte de este nuevo desafió, un reality show. “Él me dice: 'Mamá, disfrútalo, sé cómo tú eres porque han dicho tantas cosas de los artistas y también de ti que el público sepa cómo realmente eres tú".

Mientras fue mostrando su casa por dentro anticipó entre risas: "No me voy a llevar las pestañas postizas ni tampoco me voy a llevar los tacones porque los odio" y agregó:

"Me voy a llevar mi ropa de Gaby, que soy super elemental, lo justo y necesario porque también aprendí con la vida a tener lo justo y necesario".

Algo que dejó muy claro y se evidenció en su hogar, es que es una amante de la cocina y tiene pensado demostrar su talento en este nuevo desafío.

Así es la lujosa casa de Gaby Spanic por dentro y nosotros te la mostramos. ¿Te la imaginabas?