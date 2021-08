Yanet García presumió su gran hermosura y sus curvas se llevaron todas las miradas

Yanet García confirmó el pasado fin de semana la noticia de su mudanza a la “gran manzana”. La ex chica del clima de la señal Televisa compartió un corto video desde su departamento de Nueva York en compañía de su mascota.

“¡¡¡Es oficial!!! Me mudé a Nueva York. Estoy tan jodidamente orgullosa de mí misma MUJER INDEPENDIENTE FUERTE. LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD. GRACIAS DIOS” escribió Yanet en Instagram.



Hace unas horas, Yanet García compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos destinada a su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució un osado outfit de color negro. Además, la azteca complementó su look con el cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Eres responsable de tu vida y si estás sentado esperando que alguien te salve, te arregle, incluso te ayude, estás perdiendo el tiempo, porque solo tú tienes el poder de asumir la responsabilidad de hacer avanzar tu vida” fue el reflexivo texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex novia de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 172 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su posteo recibió cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su espléndida figura física.

Fuente: Instagram Yanet García