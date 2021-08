Thalía derritió la red con espectacular figura

Thalía volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales. La cantante, actriz y empresaria mexicana de 49 años sigue muy activa en las plataformas virtuales.

Este lunes pasado, Thalía compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura sobre un fondo rojo. La oriunda de Ciudad de México lució una botas bucaneras negras y una campera y body, con un estampado de margaritas.



“Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez en otros tiempos, no me hubiera puesto algo así, y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda. Solo que ahora me divierto más y no me tomo las cosas tan en serio, por el contrario, mientras más diferente y arriesgada sea la experiencia, ¡mejor!”? fue la primera parte del extenso texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

"@mancandy gracias por este look que me mandaste en enero, inspirado en #ThaliaLosInicios. Let’s have fun! ¿Y tú?, ¿ya hiciste tu look “Thalia” para celebrar el mes de mi cumple? #ThaliaHBDParty” cerró Ariadna Thalía Sodi Miranda, como es su nombre completo.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la mujer de Tommy Mottola se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 117 mil corazones. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus más fieles fanáticos, hacia su look escogido y su espectacular figura física.

