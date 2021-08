Pepe Aguilar se enojó por una versión sobre su desconocido hijo

Con el paso de los años Pepe Aguilar se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música regional de México. Fiel al estilo de sus padres, Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha tenido un gran éxito siendo así uno de los cantantes más importantes del país azteca. Actualmente juntos a sus hijos ha demostrado que la dinastía Aguilar es una de las familia más importantes de la cultura mexicana.

Como todos saben Pepe Aguilar tiene tres hijos con su actual esposa Aneliz Alvarez. Sus nombres son Ángela, Leonardo y Aneliz que tienen una gran popularidad en el país azteca ya que dos de ellos deslumbran siguen los pasos de su padre y de sus abuelos. Sin embargo antes de formar esta familia, tuvo un hijo con una famosa cantante mexicana.

Pepe Aguilar, estuvo casado antes con la cantante mexicana Carmen Treviño durante la década del '80. Con ella estuvo en un matrimonio que no tuvo mucha duración pero que sí trajo cosas muy importantes en sus vidas. Estamos hablando de José Emiliano Aguilar que fue el primer hijo del reconocido cantante mexicano.

En tanto que de Emiliano Aguilar tenemos que decir que en septiembre de 2017 fue detenido y condenado a tres años de libertad condicional por tráfico de personas, al intentar cruzar en la cajuela de su carro a varios ciudadanos chinos. Actualmente está muy cambiado ya que hace algunos meses tomó la decisión de borrarse los tatuajes de su cara.

Recientemente en los medios de espectáculos del país azteca circuló un rumor que Emiliano se había sumado al staff de trabajo de su hija Ángela y Leonardo. Esto quedó descartado por el propio Pepe Aguilar que en un tono cortante afirmó que "“no, no está trabajando conmigo, está viviendo conmigo sí, al rato se pone a trabajar. No fíjate, no canta, si no es manda, cantan los que pueden”. Según afirmó el portal zoomnoticias.com.