Sale a la luz un inesperado conflicto entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt atraviesan la batalla final del proceso de divorcio: se trata del viñedo que tienen en Francia con el que producen el champán Château Miraval Pink. Esta bebida constituye uno de los vinos espumantes más halagados por la revista Wine Spectator. Quienes lo producen reciben pedidos de todas partes del mundo. Sin embargo, Jolie quiere vender este millonario negocio cuanto antes. Éste está bajo la dirección de Marc Perrin y parece ser la última disputa de la famosa ex pareja.

Angelina pretende vender el castillo de Miraval, que se encuentra en un paradisíaco valle en el corazón de Provenza, región francesa. La actriz no quiere vendérselo a su ex marido y tampoco desea que él continúe con el negocio. Un abogado cercano a Brad aseguró que “han pasado cinco años desde que iniciaron su proceso de divorcio y no han conseguido terminarlo”.

Fue en 2019 cuando el matrimonio de Pitt y Jolie se disolvió, llegaron a un acuerdo y se declararon legalmente solteros. Sin embargo, el castillo de Miraval es uno de los escollos pendientes entre la ex pareja. El otro es la custodia de sus seis hijos.

Fuente: Reuters.

La propiedad francesa y sus viñedos fueron comprados en el año 2011. En aquel entonces, “Brangelina” aún no eran un matrimonio y esto es lo que ha creado el conflicto legal. Mientras que ella asegura que el castillo es suyo y no de Pitt, él insiste en que la propiedad es de los dos. Este terreno está valuado en 66 millones de euros y es el lugar donde la pareja festejó su casamiento en 2014.

Fuente: Reuters.

Angelina desearía vender esta ciudadela, en oposición a los deseos de Brad, quien quiere mantener el dominio sobre los viñedos y continuar solo su aventura como empresario del vino espumante. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la protagonista de Tomb Raider firmó una demanda contra su ex marido y colega, y así el juez levante la orden que detiene el traspaso de esos bienes a una inmobiliaria.