Leslie Grace es muy talentosa y sus fanáticos son muy consciente de esto. Por suerte, ahora el mundo está conociendo las capacidades artística de la joven. Además de sorprender en la música, también lo hace con la actuación.

Por primera vez, Leslie Grace pudo brillar como intérprete al darle vida a Nina Rosario en la versión cinematográfica del musical In The Heights. Según trascendió, la cantante se enfrentará muy pronto a un nuevo desafío.

Sin lugar a dudas, la cantante de origen dominicano quiere abrir su abanico de oportunidades y crecer artísticamente. La música es sin dudas una de sus pasiones, pero ahora también se sumó la actuación.

Leslie Grace brillará en un nuevo protagónico

Tras debutar como actriz en In The Heights, Leslie Grace ya está lista para asumir su próximo proyecto actoral. Y según la información que trascendió, se tratará de un personaje muy desafiante y asombroso.

El medio The Wrap anunció que la cantante dará vida a Barbara Gordon, una heroína que es muy conocida bajo el nombre de Batichica. Esto será para la película Batgirl que llegará a la pequeña pantalla de HBO Max.

Dicha cinta estará bajo la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah, las personas detrás de Ms. Marvel y Bad Boys For Life. Con respecto al guion, éste lo hará Christina Hodson, conocida por Birds of Prey.

Aunque Leslie Grace fue la gran ganadora y dará vida a Barbara Gordon, personaje de DC Cómics, otras famosas actrices estuvieron cerca del papel como Zoey Deutch, Isabela Merced, y Haley Lu Richardson.

Barbara Gordon es un personaje que tiene doble vida. De día trabaja en la biblioteca y a la noche es una heroína enmascarada. Sin dudas, este personaje de DC Cómics buscará sorprender a los seguidores.

Además de Leslie Grace, existieron otras actrices latinas que también dieron vida a superheroínas. Por ejemplo, Sasha Calle interpretó a Supergirl en The Flash y Rachel Zegler es parte del elenco de Shazam: Fury of the Gods.

¿Quieres ver a Leslie Grace como Barbara Gordon?