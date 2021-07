El duro mensaje de Noelia a Karol G

Noelia se molestó con Karol G por la interpretación de la canción de la colombiana “200 copas”, quién fue acompañada por mariachis y lo dejó asentado en las redes sociales. La cantante y modelo puertorriqueña de 41 años arremetió este viernes por la tarde contra la oriunda de Medellín y su performance en los “Premios Juventud 2021”.

“Nada mas hermoso que ver un Chica Joven como Karol triunfar... Been there, done that!...Es lo Maximo !!! Pero nada mas triste que gane por la derecha, y por la Izquierda salpique de lodo algo que es Sagrado. Te Aplaudo de Pie tu exito pero repruebo la falta de respeto a la Musica vernacula de ????, mi Familia Politica TODOS son pilares de la Musica Ranchera y de Mariachi, y estan Indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aun mas” inició con su descargo la intérprete de “Tú” contra Karol G.

“Por que eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese genero dia con dia. eso no es agradable. NADIE UTILIZA FRASE SOEZ COMO H.D.P EN TELEVISION NACIONAL Y MENOS CANTANDO CON MARIACHI... QUE BARBARIDAD ! TU PUEDES HACER ALGO MEJOR, HAZLO SIN LODO !. RESPETO ANTE TODO !!” cerró Noelia.

Inclusive Noelia le respondió a uno de sus followers quien le comentó su posteo en la red de la camarita defendiendo la presentación de la latina. “No, no esta bien sacar Marichis de Mentiras que no tocaron, ni esta bien decir HPs en una presentacion con Mariachi, no es una fiesta privada, es una Presentacion en TV Nacional con Niñas y Niños... si en Colombia tienen normalizado hablar asi. eso es Ustedes.. hay que respetar a los demas y las demas culturas. Que pena que sea tan talentosa y haya manchado eso con vulgaridades” señaló la blonda boricua.

Fuente: Instagram Karol G

Hasta el momento la ex pareja de Anuel AA no se ha pronunciado al agravió de su colega. Recordamos que la cantante urbana fue la máxima ganadora en la mencionada entrega de premios al conseguir seis estatuillas de las 12 categorías.