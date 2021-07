A la orilla del mar: la esposa de Marco Antonio Solís encendió la red

Cristian Salas, mejor conocida en las redes sociales como Cristy Solís, continúa aumentando su popularidad en las plataformas virtuales manteniéndose muy activa en ellas. Mientras tanto su famoso esposo, Marco Antonio Solís continúa dejando filosóficas frases de vida en su cuenta de Twitter.

“Aprendan esto, lo que unos no valoran ni saben apreciar, es lo que otros mueren por tener” fue el sentido mensaje que Marco Antonio escribió en su último tuit.

Aprendan esto, lo que unos no valoran ni saben apreciar, es lo que otros mueren por tener. uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB??? — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) July 20, 2021

Hace unas horas, Cristian Salas compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza ante la cámara en la playa con el mar de fondo. La hermosa cubana lució una musculosa blanca con un nudo en el centro, unos leggins negros estampados, una gorra negra con una inscripción “Yo amo a Marla”. La leyenda de este accesorio hace referencia a su hija Marla Solís quién cumplió 21 años el pasado 19 de julio. Además, la caribeña complementó su look lentes de sol y su cabello trenzado.

“M??rning!! Just swinning by ?? No me gusta regresar más de 2 veces al mismo lugar. Pero esta es la excepción … Counting my blessings” fue el simple y corto epígrafe que eligió Salas para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la esposa de Marco Antonio Solís se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 3 mil corazones. Además, recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fanáticos.