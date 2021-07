Se pudrió todo entre Pepe Aguilar y Natanael Cano y aquí te contamos el motivo

Pepe Aguilar reavivó en una reciente entrevista, realizada por Alan Tacher para la señal Univisión, un conflicto mediático con el cantante Natanael Cano. Tras los halagos realizado por el exponente de corridos tumbados a su hija Ángela Aguilar, el conductor le consultó al heredero de la dinastía Aguilar sobre su opinión de un posible dueto entre los jóvenes artistas.

“¿Quién? Ah, ese muchacho (...) pues habría que preguntarle a ella -a Ángela-, ella es ‘muy diablo’, no creo que cante con alguien que no canta” señaló Pepe.

Tras la categórica respuesta de Pepe Aguilar, Tacher le hizo recordar el polémico cruce que tuvo el intérprete de “Por mujeres como tú” con Natanael Cano a mediados del año pasado. “Próximamente en 2034, con un holograma, ya muerto” había dicho el cantante mexicano de 20 años sobre un posible dueto con Aguilar, en una entrevista realizada para Noisey.

“Por favor no, hombre. Que Dios le ayude. Mira la verdad te soy sincero… a todos mis colegas, que Dios los ayude. Este es un show, hermano, es un juego. Yo te puedo garantizar que no conozco a ese muchachillo, pero si algún día me lo topo de frente nos vamos a saludar como amigos” indicó Aguilar.

Fuente: Instagram Pepe Aguilar

Recordamos que el conflicto entre el hijo del “Charro de México” y Natanael surgió tras una crítica del primero hacia la música actual, algo que el artista oriundo de Hermosillo, México se tomó muy personal. "Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados, y que para todos hay gustos. Si todos tienen gustos diferentes ¿para qué abres el hocico? Ahí vas a tirar mier… con las palabras más muertas que pueden existir…” había declarado Cano en el 2020.