A meses del escándalo: así se sintió Mayeli Alonso cuando fue arrestada

Mayeli Alonso estuvo en boca de todos tras el nuevo escándalo que protagonizó. Todo comenzó cuando la ex esposa de Lupillo Rivera difundió una serie de videos donde se la puede ver discutiendo con una empleada de la aerolínea Volaris.

El enfrentamiento entre ambas llamó la atención de todos debido a los insultos y gritos. El enojo de la empresaria surgió porque, según ella, la aerolínea en cuestión no le hizo un cobro y le impidió abordar a su vuelo.

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que ‘sí' y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, se la escucha decir a Mayeli Alonso muy furiosa en uno de los videos que difundió en su cuenta de Instagram.

El escándalo que protagonizó Mayeli Alonso fue tan grande que terminó siendo arrestada por dos policías.

Fuete: Ahora mismo

Además de maltratar verbalmente a la empleada de la aerolínea, la ex esposa de Lupillo Rivera también admitió haber empujado a la mujer en un momento de furia. Por esta razón, las autoridades del aeropuerto tuvieron que intervenir en el asunto.

Finalmente, después de un tiempo, la empresaria decidió romper el silencio y contar su verdad sobre los hechos.

Así vivió Mayeli Alonso el gran escándalo

"Cuando se pagaron esas maletas, lo que pasó fue que yo estaba alegando que sí las había pagado; las había pagado cuando ordenamos el vuelo. Ya vieron todo lo que hice: empecé a grabar, se fue de control, pasaron cosas que en realidad creo que es bastante triste, pues en esa compañía sí son demasiado negligentes", reveló recientemente Mayeli Alonso, quien decidió contar detalles sobre el escándalo que terminó con ella siendo arrestada en el aeropuerto.

Asimismo, la ex esposa de Lupillo Rivera reveló que todavía no recibió ningún tipo de disculpas por parte de la aerolínea. Sin embargo, también declaró que no le interesa saber absolutamente nada sobre ellos.

En medio del enojo, Mayeli Alonso también hizo una fuerte acusación en contra de la aerolínea al asegurar que no es la primera vez que esto sucede. "Se me hace una falta de respeto que hagan eso y no solamente conmigo, lo hacen con mucha gente", aseguró.

Por último, Mayeli Alonso dio a conocer que para obtener su libertad tras haber sido arrestada, el juez le cobró una multa por alterar el orden público: "yo pagué 8 mil pesos, 400 dólares, que se pagaron ahí inmediatamente para poder seguir con mi vida normal".

A meses del escándalo, Alonso sigue firme en su posición y no sabemos cuándo volverá a dar declaraciones al respecto. ¿Tú qué opinas?