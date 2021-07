Atacaron a Chiquibaby en redes pero no tardó en salir a defenderse ¡Mira qué dijo!

Chiquibaby recibió una serie de ataques en sus redes por haberse realizado un ecograma en vivo para Hoy Día y también por el nombre que eligió para su hija. Lejos de ignorarlos, la conductora se tomó el tiempo de responderlos, y a continuación te contamos todo lo que dijo.

¿Por qué atacaron a Chiquibaby en sus redes sociales?

Desde que la conductora nacida bajo el nombre de Stephanie Himonidis anunció su embarazo, el mismo se convirtió en uno de los temas de agenda para los programas de espectáculo y los medios especializados en México.

Al parecer, Chiquibaby no tiene problemas en compartir su embarazo de manera pública. De hecho, hace unos días decidió mostrar en vivo cómo se hacía un ecograma, de forma tal que todos puedan ver el rostro de su bebé.

Esto se transmitió en el marco de Hoy Día, el programa del cual forma parte todas las mañanas en México. Al mismo tiempo, fue uno de los motivos que generó la ira de algunas personas en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Chiquibaby compartió el momento del programa en cuestión. “No saben la alegría que sentimos y el privilegio que fue poder ver su carita después de tanto tiempo y en 4D. Si esto fue emocionante no imagino cómo se sentirá tenerla en brazos”, expresó.

En los comentarios, muchas personas la felicitan y le transmiten buenas intenciones. Sin embargo, también están los que la critican y deciden juzgarla.

“Lo que hay que hacer por llamar a la audiencia”, puso una persona. Por lo demás, hay varias que también mencionan lo mismo, aunque la mayoría de las críticas se refiere a otra cosa: al nombre que Chiquibaby eligió para su hija.

“Por fin puedo decir que les presento a nuestra pequeña princesa Capri Blu López Himonidis”, puso la conductora en su publicación, lo cual suscitó una serie de comentarios negativos en alusión al nombre de la bebé.

Chiquibaby: ¿cuál fue su respuesta ante los ataques?

Ante todo, lo que hay que decir es que, si se observa con atención esta publicación, los comentarios con ataques son muy pocos si se los compara con aquellos que le transmiten buenas intenciones a la conductora.

Esto no implica que la locutora de 40 años no se haya hecho eco de los mismos. Por lo contrario, no solo lo hizo, sino que hasta se dio de manera personalizada, es decir, respondiendo uno por uno algunos de los ataques recibidos.

En primer lugar, como respuesta a una persona que puso que con ese nombre la niña podría recibir bullying cuando vaya a la escuela, Chiquibaby puso que los adultos deberían pensar mejor lo que ponen, porque así son los primeros en impulsar este tipo de comportamientos dañinos.

Respecto al nombre, puso que en definitiva es su bebé y no dejó que el asunto cobrara mayor trascendencia. Por último, dijo que lo del ecograma no es la primera vez que se hace.

Mientras tanto, Chiquibaby transita sus últimas semanas de embarazo, ya que anunció que Capri Blu llegará en agosto. Junto al padre de la bebé, Gerardo López, esperan con ansias su nacimiento y hasta ya le crearon su propia cuenta de Instagram.

¿Qué te pareció la reacción de Chiquibaby?