Carmen Villalobos le respondió una crítica a un fan y defendió a “Lucía Sanclemente”

Carmen Villalobos se encuentra atravesando un gran momento artístico y esto lo deja reflejado con su participación en la producción de Telemundo, “Café con aroma de mujer”. La colombiana de 37 años está interpretando a “Lucía Sanclemente”, quién es su primer personaje antagónico. Su actuación ha llevado que tanto los fans como los críticos realicen grandes comentarios con su actuación.

Villalobos cuenta en su trayectoria con grandes actuaciones en exitosas telenovelas como “Sin senos no hay paraíso”, “Mi corazón insiste en Lola Volcán” o en “El señor de los cielos”. Sin embargo, la nacida en Barranquilla, Colombia ya había anunciado hace unos meses atrás como a ser su personaje en la nueva versión de “Café con aroma de mujer” dirigida por Mauricio Cruz y Olga Rodríguez.

En una entrevista para la revista “People en Español”, Carmen describió su personaje de la siguiente manera: "Lucía Sanclemente es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma. Muchas veces puede ser dulce, paciente, sensible, pero otras tantas es manipuladora, sagaz y obsesiva. Se enfrenta en repetidas ocasiones a la frustración, al miedo, a la soledad y le tiene terror al abandono. Por eso va a luchar por Sebastián, ya que es el amor de su vida y es la persona perfecta para tener esa familia con la que siempre ha soñado".

Tras estas declaraciones de cómo iba a ser su primer personaje antagónico, Carmen Villalobos sembró una gran expectativa en sus fanáticos. Pero al parecer algunos fans no han quedado conforme con el papel de la colombiana en “Café con aroma de mujer” ya que en su cuenta de Instagram, una seguidora le comentó una publicación diciendo: "Es muy buena actriz, pero será que aún son muy pocos los capítulos pero a mí ese odio aún no me llega. No siento aún esa mala conexión, ese veneno que destila una villana".

Rápidamente la esposa del actor Sebastián Caicedo le respondió a su followers. "Es que ella no es mala. Siempre se los dije. Es una mujer peleando por lo que cree que es de ella. Y se le salen esas cosas que muchos seres humanos llevan adentro: la envidia, el egoísmo, la manipulación…", escribió Carmen en defensa de su personaje. Hasta el momento, la telenovela que se transmite en Telemundo lleva tan solo 8 capítulos estrenados, veremos si el papel de Villalobos termina de convencer a los fanáticos.