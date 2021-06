El duro momento que atraviesa Luis Miguel a los 51 años

El hermetismo de Luis Miguel y las voces que hablan de su vida privada por él, sumó un nuevo capítulo. Este martes el sitio TV Notas compartió el testimonio de un amigo del “Sol de México” que explica el duro momento que atraviesa por culpa del Covid-19 y varias razones más.

Al parecer el intérprete de “Somos novios” estaría refugiado en un hotel en la ciudad de Acapulco, totalmente aislado de la gente, salvo algunas visitas al bar del lugar (cuando casi no hay gente). Las otras personas que habrían tenido algún contacto, en los últimos meses, con Micky son su personal y una “misteriosa mujer” que viene ocasionalmente y que debe testearse antes de ingresar a su habitación.

“Está viviendo una crisis emocional tan fuerte, que nadie se la imagina; primero, porque la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista, y luego lo demás” señaló la fuente anónima al mencionado sitio. La misma persona agregó que la separación con su novia fue un golpe bajo para Luis Miguel: “Más bien lo de Mollie Gould fue lo que más le pegó en el ego, porque llevaban tres años de relación y lo dejó por un hombre 10 años más joven que él, así que también se está refugiando de eso, del qué dirán. Pero lo que más lo ha mantenido apartado de todo es su temor a enfermar de COVID”.

Otra de la razones de la supuesta paranoia que estaría viviendo LuisMi es la falta de actividad laboral y el miedo a no poder volver a cantar si se contagia de Covid-19: “Pues es que por la pandemia, además de que le restó trabajo, porque no ha podido dar conciertos en más de un año, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la COVID, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”.

Fuente: TV Notas

Inclusive su amigo habría revelado que el padre de Michelle Salas no se quiere poner la vacuna contra el coronavirus: “Él es de los negacionistas de las vacunas, cree que tienen un chip con el que los gobiernos quieren controlar a la gente y se niega a ponérsela. Ya pudo haberse vacunado desde hace varios meses en Estados Unidos, y hasta en México, por su edad, pero se niega rotundamente”. Esta no es la primera vez en la pandemia que tratan al cantante de 51 años de paranoico, hace unos meses se habló de algo similar en el programa “El gordo y la flaca”.