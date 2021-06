El verdadero motivo por el que se retiró Cameron Díaz y a qué se dedica hoy

Cameron Diaz es una de las actrices de Hollywood con más fama internacional gracias a muchos de sus éxitos como "La Boda de mi mejor amigo", "Loco por Mary", "Los Ángeles de Charlie" y "El Descanso". Pese a su gran popularidad, decidió dar un paso al costado de las cámaras y finalmente anunció su retiro de la actuación.

La actriz californiana se convirtió en madre en el 2020 y compartió la noticia a través de sus redes sociales, pero sin mostrar el rostro de su hija. La pequeña Raddix Madden, fruto de su matrimonio con el músico Benjamin Madden, fue uno de los motivos por los cuales decidió alejarse del mundo de la moda y de la pantalla grande.

Julia Roberts y Cameron Diaz en la Boda de Mi Mejor Amigo.

"Estamos felices de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden", afirmaba el inicio de una publicación en Instagram. A lo que continuó explayándose: "Inmediatamente cautivó nuestros corazones. Mientras estamos alegres por compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la intimidad de la pequeñita".

Sin embargo, a diferencia de muchas parejas de famosos del mundo del espectáculo, se mostraron reticentes de exponer a su hija: "No vamos a publicar fotos o compartir más detalles, con la excepción de que es muy, muy linda", concluyó la ahora exactriz de Hollywood.

Jude Law y Cameron Diaz en la película El Descanso.

Cameron Diaz explicó por qué decidió alejarse de la actuación

En una entrevista con el programa radial "Quarantined With Bruce", Cameron Diaz reveló que en este momento de su vida su prioridad es ser "madre y esposa" y que nada es más importante que la familia. "Tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de ella no podría hacerlo en este momento", afirmó.

Ya no puede seguir con el ritmo de vida que conlleva ser una estrella de Hollywood y sería incapaz de alejarse de su pequeña hija quien hoy tiene 1 año y 5 meses: "Me siento bendecida por poder estar aquí con mi hija y ser la madre que soy".

Cameron Diaz y su amiga Katherine Power. Fuente: Instagram @camerondiaz.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus encontró a Cameron Diaz criando a su primera y única hija encerrada en su casa, pero disfrutando cada momento. Junto a su amiga Katherine Power hicieron un vivo en el que afirmó que estos últimos meses su vida estuvo "completamente tranquila" y parada".

"Al principio podían venir mis amigos a casa todo el rato y ahora no veo a nadie. Ahora no nos vemos, es una locura. Pero me encanta estar en casa con mi familia, mi marido, cocinando... es una maravilla", contó. En cuanto a su rutina, reveló que por las noches baña a Raddix y mientras su esposo la acuesta, ella cocina con una copa de vino y viendo su reality preferido, RuPaul 's Drag Race.

¿Deseas verla nuevamente en la actuación?