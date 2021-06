La canción de Freddie Mercury y Paul McCartney que nunca vio la luz

El legendario Freddie Mercury, protagonizó una de las más importantes colaboraciones entre artistas de gran talla en la dorada época de los ´80. Nos referimos a la canción “UnderPressure", la cual fue demostró todo el talento de la fusión entre el talentoso cantante oriundo de Stone Town, Tanzania y David Bowie. Este mencionado hit musical podría haber tenido como un digno competidor a una canción que se planeó y nunca se grabó.

El vocalista de Queen podría haber realizado una mágica colaboración con el cantautor británico Paul McCartney. La relación entre el ex “The Beatles” y el músico de origen parsi e indio era muy buena producto de su mutua admiración por el compositor estadounidense Buddy Holly. El intérprete de “Hey Jude” organizaba en honor al fallecido artista norteamericano fiestas, a las cuales Freddie asistía.

La relación entre Mercury y McCartney se terminó de consolidar durante los conciertos benéficos organizados por Bob Geldof celebrados en julio del 1985, Live Aid. Este mega show que buscaba recaudar fondos para Somalia y Etiopía reunió a grandes artistas de la música.

Fue Paul, quien consideraba que Freddie Mercury tenía “una voz fuerte, distintiva” y le propuso realizar una colaboración que sería incluido en su álbum “All the Best”. La canción es “One Upon A Long Ago” y tras no coincidir con sus atareadas agendas, sobre todo con la del líder de Queen no se pudo grabar. El tema musical vio finalmente la luz interpretado por Paul y estrenado en 1987.

"Freddie siempre ha tenido buena voz. Eso ha sido siempre el ancla del grupo, pienso yo. Me parece que se suele decir que lo primero que oías de Queen era la voz de Freddie. Y es lo mismo ahora que entonces, una voz muy fuerte, muy característica, y te das cuenta de que este tipo sabe lo que hace" señaló McCartney en el documental "The Magic Years" varios años más tarde.