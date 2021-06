Perfectas: las hijas de Marco Antonio Solís demuestran toda su belleza nuevamente

Marla Solís, compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus miles de followers. En la mencionada imagen se puede ver a dos de las hijas de Marco Antonio Solís desplegando toda su belleza ante la cámara con el Golden Gate Bridge Vista Point de fondo. Marla lució una camisa oversize y una maxi falda color celeste, un top de encaje. En tanto que Alison vistió un pantalón estampado y un saco negro.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principales protagonistas a Marla Solís y Alison Solís se llenó de likes velozmente superando con facilidad la barrera de los 1000 corazones en tan solo unos minutos.

“EMBELLECEN EL PAISAJE, SON HERMOSASSSSSS..LAS AMO.??”, “PAR DE HERMOSAS ????siempre tan lindas ?? Welcome to the Bay??” y “¿Ustedes chicas están en Frisco? ¡¡Dios mío!! ¡Bienvenidos a las novias del área de la bahía! ?? Saludos del condado de Sonoma??” fueron algunos de los cientos de mensajes de cariño y apoyo que recibieron las hijas de Marco Antonio Solís en el mencionado posteo.

Fuente: Instagram Marla Solís

Por otra parte, Marla mostró, nuevamente, todo su apoyo a la carrera artística de su padre subiendo la semana pasada una foto de ella junto a su progenitor en el estadio SoFi ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. Recordamos que la exitosa banda liderada por Marco Antonio regresará a los escenarios entre agosto y septiembre de este año tras quince años de separación.

Fuente: Instagram Marla Solís

“Llego el momento!! ?????? BUKIS babyyy!” eligió de texto Solís para utilizar de epígrafe en la mencionada postal en la popular red de la camarita.