La dura revelación de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson

La famosa Paris Jackson, habló de algunas situaciones límites que vivió producto de la gran exposición pública a la que estuvo expuesta desde muy pequeña. La chica Jackson de 23 años tuvo un diálogo con Willow Smith, en el marco de los programa que se emiten por Facebook Live llamado “Red Table Talk”. En esta charla íntima, la hija del rey del pop hizo un pequeño repaso por momentos importantes de su vida, o aquellos que la marcaron para siempre.

En la charla donde no se guardó nada, mencionó temas relacionados con su infancia, adolescencia, la muerte de su padres, dificultades e intentos de suicidio. Comenzando por el dilema que enfrentaba cuando tuvo que usar máscaras de pequeña para que la prensa y los paparazzi no la acosaran por ser hija de uno de los músicos más influyentes de la época.

Paris aclaró durante la entrevista: “Sufrí alucinaciones auditivas, paranoia y debí hacer terapia luego de que me diagnosticaron trastorno de estrés post traumático (TEPT)” , la hija de Michael confesó que se está ocupando de su condición para sanar: “He comenzado con el proceso de sanación. Amo esta terapia que si bien te pone en un estado de fragilidad y vulnerabilidad muy grande es muy efectivo”.

Fuente: Instagram Paris Jackson

Cuando fue adolescente vivió momentos muy duros y cercanos a la idea de quitarse la vida, y con respecto a ello Paris Jackson explicó: “Hablé mucho de esto con mis amistades. Muchas personas se arrepienten a último momento, hubo veces que sentí eso y otras no, hubo veces que me enojé por no haberlo logrado. Pero hoy, muchos años después, estoy feliz de no haber tenido éxito porque las cosas han mejorado”.

Fuente: Instagram Paris Jackson

Willow Smith le preguntó a la hija de Michael Jackson cómo cree que llegó a esos momentos oscuros de su vida a lo que ella respondió: “No saber quién era, dejar de ser una niña para pasar a la pubertad, mucha exposición pública, mucha presión, y algunas personas [en las redes sociales] que me decían que me matara todos los días. Estaba deprimida”, una respuesta que sorprendió a los espectadores.