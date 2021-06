Julio Iglesias y la verdadera historia de su canción más opacada

Julio Iglesias es uno de los cantantes que marcó un antes y un después en la música de habla hispana con sus éxitos. Los fanáticos de los hits románticos reconocen la importancia que este artista ha tenido para el género con éxitos como “De niña a mujer” y “Abrazame”. El español de 77 años, nacido en Madrid, no solo es cantante sino también productor y compositor, y de tantas canciones que se hicieron populares el público no descubrió una en particular.

Julio José Iglesias de la Cueva, como es su nombre completo escribió una infinidad de canciones, y algunas quedaron olvidadas no por ser malas, ni por faltarles la poesía romántica que destaca al artista madrileño, sino porque han sido muchas piezas en su repertorio compitiendo entre sí.

Ese es el caso de una de las canciones que formó parte del álbum “Emociones”, un disco con el que Julio Iglesias comenzaba a conquistar a los oyentes de todo el mundo. Sin embargo, la canción titulada como “Pregúntale” fue una verdadera expresión de amor para el año 1978. Pero esta pieza, no tuvo la repercusión que se esperaba, y hay algunas hipótesis que podría explicarlo.

El cantante Iglesias interpretó con mucho sentimiento “Pregúntale”, incluso se ha hablado de cómo pudo transmitir con su voz el enorme sufrimiento causado por el abandono de un amor. La letra está acompañada por una excelente melodía que complementa el sonido de un saxo, lo que hace a esta canción una maravilla indiscutible del álbum que batió récords.

Fuente: Instagram Julio Iglesias

El padre del también cantante Enrique Iglesias, se hizo muy popular gracias a su éxito “Me olvidé de vivir”, canción que compartía álbum con la eclipsada “Pregúntale”. Esta rivalidad entre dos grandes temas dentro de un mismo disco, sería la razón por la que la canción que más conmueve a Julio quedó en el olvido.