Los duros mensajes que recibió Adamari López por este look

Adamari López volvió a generar una grieta entre sus seguidores en las redes sociales con el atuendo que vistió esta jornada en el magazine “Hoy día”. La presentadora de televisión puertorriqueña de 50 años se ha transformado en toda una referente de la moda en la pantalla chica y en las comunidades virtuales.

Este jueves la cuenta oficial de Instagram del programa “Hoy día” donde López se desempeña como co-conductora publicó, como ya tiene acostumbrado a sus fans, una fotografía con el look del día. “Cómoda y casual 💓 ¿Qué les pareció el look de @adamarilopez para este jueves? #hoyDia” fue el texto que acompañó la mencionada pic.

En la reciente instantánea se puede ver a Adamari López desplegando toda su belleza ante la cámara en el set de grabación del magazine de la señal Telemundo, luciendo un adorable minivestido blanco con detalles en color rosa. Además, la protagonista de “Amigas y rivales” complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Toni Costa se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 13 mil corazones.

Fuente: Instagram Hoy Día (el vestido de la polémica)

En donde no hubo tanto apoyo fue en la bandeja de comentarios donde Adamari dividió las aguas con su outfit. “Está bonito el vestido para una niña sin ofenderla”, “No me gustan los vestidos que le están poniendo, ya esta vieja 50 años pesan” y “Pues parece que se puso el vestido de la hija” fueron algunos de los más duros comentarios que recibió el look de la latina en el posteo. En tanto que hubo otro grupo que si se mostró a favor del minivestido: “Hermosa y los zapatos wow🙌”, “Parece una muñequita Dios continúe bendiciendo te😍” y “Súper Bella!!! Las envidiosas que miren de lejos 👏👏”.