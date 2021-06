Así de bella esta la hermana de Jennifer Lopez tras cumplir 50 años

Claramente, una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte la bella latina recientemente terminó de rodar su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Sin embargo en esta oportunidad hablaremos de su vida personal, puntualmente de su hermana Lynda Lopez. Es que el día de ayer la hermana menor de la famosa cantante latina cumplió nada menos que 50 años de vida por lo que lo festejó junto a su familia y a sus amigas más cercanas. Claramente, la que no podía faltar fue JLo que celebró junto a Lynda su aniversario de vida.

Además en a través de las redes sociales, la ex esposa de Marc Anthony, compartió una serie de fotos y videos de lo que fue el cumpleaños de su querida hermana. Esto marca lo unidas que son ya que las mismas se puede ver el gran amor que se tienen como así también lo fuerte que está su relación actualmente.

Asimismo a estas fotografías JLo le dedicó un emotivo mensaje que dice: "Mi hermanita... te amo ... eres y siempre has sido mi mejor amiga original... mi cómplice, mi paseo o morir. La que siempre me ha celebrado en los buenos tiempos y me ha animado en los duros. Eres un ángel brillante y resplandeciente en la tierra con un corazón puro y un alma genuinamente hermosa. Te mereces las mejores cosas de la vida y en tu cumpleaños te deseo paz, salud, felicidad, éxito y lo más importante... todo el amor que tu corazón pueda desear. Feliz cumpleaños @ lyndalopez08"

Recordemos que Lynda Lopez es la hermana menor de la famosa cantante latina y también está muy relacionada a la fama ya que se convirtió en periodista. Ella es la más apegada a JLo por lo que en su cuenta oficial de Instagram se las ha visto juntas en diversas oportunidades. De su vida laboral tenemos que decir que trabajado en los noticieros famosos como Good day, New York y Fox 5 live. En tanto que actualmente trabaja en ABC radio y es madre de una niña llamada Lucie.