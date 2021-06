Nace una estrella: así fue el debut musical de la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Sin lugar a dudas Jennifer Lopez y Marc Anthony son sinónimos de talento asegurado. Es que desde hace varios años atrás los espectaculares artistas han demostrado sus grandes dotes tanto para la música como así para el canto. Además esta pareja estuvo casada durante algunos años, tiempo en el que tuvieron dos hijos.

De esa relación tenemos que decir que un 5 de junio de 2004 Marc Anthony y la Diva del Bronx contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012 se divorciaron ya que ambos alegaron que su relación era insostenible.

Como mencionamos en el párrafo anterior ellos tuvieron gemelos y sus nombres son Maximilian y Emme, que en varias oportunidades han demostrado que el talento artístico lo llevan en la sangre. Actualmente los jóvenes tienen 13 años de edad por lo que cada vez que aparecen en público acaparan todas las miradas.

Principalmente, Emme Muñiz que ya debutó arriba del escenario con una presentación junto a su madre, JLo que dejó a todos con la boca abierta, ya que su voz fue sumamente sorprendente. Esta aparición se dio el año pasado, puntualmente en show de medio tiempo del Super Bowl donde la pequeña arista confirmó que heredó los grandes dotes de sus padres.

Ante miles de espectadores, con tan solo 11 años de edad, la bella niña deslumbró con su registro de voz cuando interpretó la canción “Lets Get Loud” junto a su madre. Luego ambas hicieron “Born in the USA” de Bruce Springsteen, mientras la colombiana Shakira acompañaba con la percusión. Por otra parte, su padre no quedó afuera de este gran debut de su hija ya que en sus redes sociales le dedicó un mensaje que dice "Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours" (Emme papá está muy orgulloso de ti. Tú eres mi ❤ y yo seré tuyo para siempre).