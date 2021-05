La historia detrás del bigote de Freddie Mercury

Freddie Mercury demostró su originalidad y su personalidad durante toda su carrera artística, sin importarle la crítica. Sus distintas vestimentas, sus cortes de cabello y hasta su bigote marcaron tendencia entre sus millones de fanáticos.

Justamente su icónico bigote, no acompañó toda su carrera al mitológico vocalista de Queen, pero sí en su época de mayor apogeo mundial. El mismo tiene un significado muy personal para él. A comienzo de los ’80 Freddie se había cortado su cabello y había dejado atrás la costumbre de pintarse las uñas.

Así lo rememoró Ultimate Classic Rock, que ha establecido una cronología de cómo y cuándo surgió su imagen más representativa. Fue con el lanzamiento de su octavo disco, “The Game”, cuando cambió la estética, pero también el sonido. En este álbum, Queen introdujo por primera vez el sintetizador, para ingrata sorpresa de la gran mayoría, sobre todo de los que habían descubierto a la banda en su época más rockera.

En el vídeo de Save Me y en la portada del disco, Mercury y el resto de la banda decían adiós a los años ‘70 con una imagen renovada. “Cuando miro hacia atrás a todo ese esmalte de uñas negro, gasa y satén pienso, ‘Dios, ¿qué estaba haciendo?’” recordó en su momento el cantante británico de origen parsi e indio.

Freddie Mercury no les hacía caso a los comentarios negativos, incluso durante la grabación de un concierto les preguntó en modo desafiante y trasgresora a los presentes: “¿Os gusta este bigote, chicas? ¿A algún chico le gusta el bigote? Mucha gente lo odia. La verdad, no me importa una mierda... ¡Es mi bigote y lo voy a llevar!".

Fuente: Instagram Freddie Mercury

Sus compañeros de Queen nunca mostraron desaprobación en este nuevo look del líder de la banda. Inclusive, Roger Taylor opinó al respecto: “Que un hombre se deje bigote no es gran cosa. Pero obviamente en su caso representaba la escena gay de la época. No nos molestó en absoluto”. El nuevo aspecto del vocalista estaba claramente inspirado en las tendencias que se veían en la época en los clubs gay de San Francisco.