Chayanne no integró "Menudo" por esta imperdible razón

Con el correr del tiempo Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Además en varias oportunidades el famoso cantante también ha demostrado que posee un gran talento para la actuación ya que ha participado en diversas películas de Hollywood. Además con su gran voz ha conquistado a millones de fans por todas partes del mundo.

Por su parte, recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de la canción "Salomé" compartió una fotografía de él que cautivó a sus millones de seguidores. En la misma se lo puede ver vacunándose contra el covid. Sin embargo en esta oportunidad hablaremos de los motivos del porqué Chayanne no integró el famoso grupo juvenil llamado Menudo.

Menudo fue una de las bandas juveniles musicales más importantes de latinoamérica y del mismo aparecieron grandes artistas que hasta el día de hoy están teniendo un gran éxito en la industria de la música. Un claro ejemplo de ello es nada menos que Ricky Martin que es uno de los cantantes más representativos del continente.

Por su parte, fue el mismo Chayanne, que reveló el verdadero motivo del porqué no integró el mencionado grupo. En una entrevista con la televisión peruana en 2012, el intérprete de la canción "Dejaría todo", afirmó que: "Menudo fue a mi casa en dos ocasiones, para pertenecer al grupo. Cuando yo tenía como 10, 11 años, ellos vinieron y hablaron con mis papás. Yo ya estaba en Los Chicos, que no eran tan conocidos en aquel entonces. Menudo ya tenía un programa de televisión en la cadena Telemundo, y nosotros estábamos en Wapa Televisión. Y entonces ir con ellos era como traicionar a tus amigos. No es que ir al grupo no hubiese sido un placer también, pero no podía hacerles eso".

Cambiando de tema y hablando de su actualidad profesional recientemente Chayanne estuvo presente en los Latin American Music Awards como presentador. Allí estuvo acompañado de su hija Isadora Figueroa que está dando los primeros pasos en su carrera musical. Además fiel a su estilo, arriba del escenario, el cantante latino se llevó miles de elogios.