¿Fernando Colunga tiene hijos?

Fernando Colunga es sin dudas uno de los actores más famosos de México. También, es el mejor galán de las telenovelas más populares y el que más protagónicos obtuvo en su larga trayectoria actoral.

Más allá de que estuvo por algunos años alejado de las pantallas, cuando regresó a la actuación lo hizo con Telemundo. Durante ese tiempo se filtraron datos sobre su relación con Thalía cuando trabajaron juntos y cuántos hijos tendría.

No pierde las esperanzas de ser padre

Hoy, a sus 55 años Fernando se sigue manteniendo perfecto físicamente y a pesar de todos los comentarios y rumores sobre una supuesta operación en el rostro, sigue con su sonrisa y la ilusión intacta para seguir dando lo mejor de sí como actor.

Hace menos de 2 años, durante una entrevista con el programa “Un Nuevo Día” de Telemundo, el actor mexicano no tuvo inconvenientes de revelar detalles sobre su vida privada.

Sobre todo, cuando le preguntaron por qué nunca se había casado y cuántos hijos tiene a lo que el seductor interprete de grandes telenovelas le respondió sin ningún pudor.

Precisamente fue la conductora cubana Rashel Díaz quien lo entrevistó y le preguntó directamente si creía en el matrimonio:

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?”.

"FUENTE: Soy Carmín"

Así le respondió sinceramente Fernando y entre risas agregó:

“También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”.

Pero no todo quedó allí. El actor explicó que al menos para él, no es fácil estar con un actor y dijo:

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”.

En cuanto a sus planes de tener hijos aseguró que nunca le interesó que sea un tema forzoso. Más allá de que tuvo varias veces que jugar al rol de ser padre en las telenovelas, por algo todavía la vida no le dio esa bendición.

"Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”.

Aunque Fernando Colunga aún no tenga hijos, no pierde las esperanzas. ¿Conocías estos detalles de la vida privada del actor?