¿Cuántos años tiene realmente Salma Hayek?

Claramente Salma Hayek es una de las artistas latinas más importantes de la la industria del cine mundial. Esto principalmente se debe a que es dueña de un brillante talento que a diario cosecha más seguidores en todas partes mundo. Además la bella latina ha participado en largometrajes que han sido furor en la industria del cine.

Por su parte, en esta oportunidad hablaremos de la verdadera edad de la hermosa actriz ya que teniendo en cuenta la gran figura que posee no aparenta su verdaderos años. Es por ello que mucho de sus seguidores se preguntan cuántos años tiene realmente Salma. Según su biografía oficial, Salma Hayek nació un 2 de septiembre de 1966 en la localidad de Coatzacoalcos, México. Por lo que actualmente tiene 54 años edad. Esto demuestra que esta impecable.

Cambiando de tema, hace algunas horas atrás, Salma publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de ella junto a su esposo que cautivó a todos. El motivo de la misma fue por el cumpleaños número 59 de su media naranja, el empresario francés François-Henri Pinault. Junto a la fotografía, la talentosa actriz le deseo un feliz cumpleaños en tres idiomas: "Joyeux anniversaire mon Amour - Feliz cumpleaños mi Amor - Happy birthday my love ♥️".

Cambiando de tema, recientemente, la famosa actriz latina compartió un emotivo mensaje dedicado a las víctimas del trágico accidente de tren que perdieron sus vidas en el siniestro. El mismo dice lo siguiente: "Rezando por las vidas perdidas, sus familiares y por los lesionadas que se encuentran hospitalizados por este lamentable accidente en la Ciudad de México".

Finalmente, en uno de sus posteos más actuales, Salma Hayek también comunicó en sus redes el lanzamiento de su nueva película con un video con el siguiente comentario: "#Eternals 🪐⚡️ So excited the Eternals are coming this November to our theaters. @marvelstudios ¡Muy emocionada! Eternals llega este noviembre en nuestros cines".