¿Cómo es la relación entre Pepe Aguilar y Francisco Rubiales?

La relación entre Pepe Aguilar y Francisco Rubiales Jr. es un secreto que esconde en el fondo algo más grande, que es el vínculo que el cantante y su hermano Antonio Jr. mantienen con sus hermanastros, es decir, con los hijos que Flor Silvestre tuvo antes de casarse con Don Antonio. A continuación, algunas claves para comprender mejor este asunto.

Flor Silvestre y la historia de la Dinastía Aguilar

El fallecimiento de Flor Silvestre en noviembre del año pasado volvió a poner en primera plana algo que es de público conocimiento en México: el complejo entramado familiar que se tejió en torno a la mítica actriz y cantante.

La Dinastía Aguilar, que parte desde la unión de Antonio Aguilar con Flor Silvestre, se extiende por generaciones y abarca a los hijos de ambos, Antonio Jr. y Pepe, y a los nietos Majo, Leonardo y Ángela.

Sin embargo, las ramas artísticas de este árbol genealógico mexicano también se expanden en otras direcciones, las cuales se relacionan sobre todo al pasado de Flor Silvestre.

Nacida como Guillermina Jiménez Chabolla, Flor Silvestre tuvo dos matrimonios antes de casarse con El Charro de México. El primero fue con Andrés Nieto, con quien tuvo a su primogénita Dalia Inés, también artista.

Luego fue el turno de Francisco Rubiales Calvo, más conocido con Paco Malgesto. Con este locutor mexicano, Flor tuvo dos hijos: Marcela y Francisco Rubiales Jr.

Tras una separación dolorosa y un divorcio que le impidió a Florencia ver a sus dos hijos por un tiempo, la cantante contrajo nupcias con Don Antonio y de allí nacieron Antonio Jr. y José Antonio, más conocido como Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar y Francisco Rubiales Jr.: ¿existe un vínculo entre los hijos de Flor Silvestre?

A primera vista, es difícil precisar si existe un vínculo de hermandad entre Pepe Aguilar y Francisco Rubiales Jr. Todo parece indicar que sí, ya que, en una ocasión, en el año 2013 y de visita en el programa que entonces conducía Gustavo Adolfo Infante, Pepe se refirió a sus “medios hermanos” y expresó que se todos se llevan “perfectamente bien”, sin dar mayores detalles.

Sí hay que decir que el vínculo que poseen no cuenta con el grado de exposición que sí presentan otras dinámicas familiares. Además, se puede afirmar que Francisco Rubiales Jr. no tiene la fama ni el alcance que sí poseen sus hermanastros y los hijos de éstos. (Al igual que su padre, Francisco se dedicó al doblaje de series y películas, sobre todo como traductor).

Acerca de la relación que los primeros hijos de Flor Silvestre tuvieron con Don Antonio Aguilar, es conveniente citar las declaraciones de Dalia Inés. Entrevistada por la revista Gente, y reproducida a su vez por el medio Zócalo, la artista mexicana nacida en Argentina expresó:

“Siempre lo quise como a mi papá. No me gusta ponerle a las cosas un nombre que no es, pero él me crio, me dio cariño y calor desde chica. Tiene todo mi cariño y respeto”.