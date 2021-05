Stephanie Salas habló de Luis Miguel y dio una sentida opinión de la serie

Stephanie Salas fue entrevista por la revista Gente y habló a corazón abierto de distintos temas. Una de las preguntas más frecuentes tras el nuevo boom es sobre la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” donde ella es una de las principales protagonistas a través del papel de Sophie.

“La interpretación de mi persona está basada en la perspectiva de todo un equipo de escritores y productores detrás de la serie. Y de esa manera es que ellos quieren contar una historia a la audiencia. Es importante entender que la historia que se está contando, es la historia de Luis Miguel” y “¿Que si las cosas fueron así o no? No olvidemos que las series deben tener ficción y verdad. Solo eso tengo para decir” fueron las sentidas palabras de la integrante de la dinastía Pinal.

Luego Stephanie mencionó lo importante que son sus hijas en su vida y los sacrificios que tuvo que realizar para criarlas: “Educar a mis hijas Michelle y Camila ha sido mi prioridad en la vida. A veces he dejado mi carrera de lado para lograr ese objetivo” y “Cuando recibimos a nuestros hijos y les damos la vida, nos sentimos bendecidas por la fuerza más grande del universo y ese amor y ese sentimiento de grandeza, es el mensaje divino y el motor que nos hace dar lo mejor de nosotras”.

Fuente: Instagram Stephanie Salas

La misma Stephanie Salas no dudo en señalar la tranquilidad que siente por su desempeño como madre: “Darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que, como mujer y como madre, he logrado”.

Fuente: Instagram Luis Miguel, la serie

Por último, al ser consultada sobre si perdonó a Luis Miguel por su ausencia durante el crecimiento de su primogénita Michelle Salas, la cantante y actriz mexicana declaró lo siguiente: “Hoy es momento de perdonarnos y perdonar a los demás, es tiempo de dejar de lado pequeñeces que nos dejan crecer como humanidad”.