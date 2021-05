Con más de 50 años la esposa de Marco Antonio Solis enamora a todos en las redes

Con el paso de los años la esposa de Marco Antonio Solís cobra más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida junto a su esposo como así también con sus sus hijas.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas atrás, a través de cuenta oficial de Instagram, Cristan Salas, compartió una serie de imágenes que cautivaron a todos sus seguidores. En las mismas se la puede ver dentro de su auto con un look que dejó muy en claro lo bien que se ve pese a tener más de 50 años de edad. Sin dudas la ex modelo cubana es una de las mujeres más bellas de la actualidad.

Además en uno de sus estados de la mencionada red social, Cristy, aprovechó para compartir un video con resumen de lo que es la exhibición dedicada a la vida musical de su esposo en el museo Grammy. Allí se pueden apreciar diversas etapas de la carrera de Marco Antonio Solís como así también los diversos vestuarios que ha utilizado a lo largo de los años.

Asimismo en el año de 2013, El Buki, como le dicen al famoso artista, le dedicó el tema “Gracias por estar Aquí” a su alma gemela. Cuando estrenó la misma indicó que su esposa es alguien muy importante para él. "Esta canción se la escribí a mi esposa en nuestro 19 aniversario de casados”. Este fue un gran gesto de amor que demostró el increíble amor que se tienen el uno por el otro.

Por su parte, Marco Antonio con Cristian Salas está casado desde 1992 y con ella tiene dos hijas: Marla y Alison. Además en varias ocasiones la famosa empresaria que lleva 27 años casada con el cantante mexicano asegura que el secreto de su amor y su larga relación es la candela natural que tiene, por ser cubana. La pasión es algo que nunca falta en la pareja.