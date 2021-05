Junto a su mascota la hija de Chayanne cautiva a todos en las redes

Desde hace un tiempo, uno de los nuevos talentos que viene emergiendo en la música actual es nada menos que la hija de Chayanne. Su nombre es Isadora Figueroa y está empezando a dar sus primeros pasos en su carrera musical. Es por ello que en sus redes sociales comparte diversos momentos ensayando o cantando canciones. Además la hija del famoso cantante posee un gran belleza por lo que tiene miles de seguidores en las redes.

Con tan solo 20 años Isa ha demostrado que posee un gran talento para la música, dotes que claramente ha heredado de su padre. Su debut oficial como cantante fue hace un par de meses atrás, el pasado sábado 20 de marzo de 2021, al participar en el Frost Music Fest '21. Allí demostró con un gran despliegue que está por un buen camino y que sin dudas seguirá los pasos de Chayanne.

Recordemos que el año pasado durante la pandemia la hermosa morocha compartió un video donde se la puede ver tocar la famosa canción "Let It Be" con su piano por lo que ha más de uno dejó totalmente sorprendido. Por su parte, el video cuenta con más de 188 mil reproducciones y miles de comentarios de personas de todas partes del continente que no paran de elogiar a la hija del cantante.

Sin lugar a dudas esta gran popularidad que posee Isadora Figueroa se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con millones de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también aprobando todo lo que postea.

Esta vez no fue la excepción ya que en su cuenta de Instagram cautivó a sus seguidores con una foto en su perfil. En su feed se la puede ver abrazando a su perro con una gran sonrisa. Además a dicha imagen le agregó el siguiente comentario: "I swear she’s happy (or at least I hope)😀" Te juro que está feliz (o al menos eso espero). Esto claramente cuasó la reacción de sus familiares como así también de miles de sus fans.