El bizarro homenaje que hizo un programa español a Queen y Freddie Mercury

Un canal de televisión español Telecinco, se ha dedicado por completo a la promoción y publicidad de la película “Bohemian Rhapsody”. La película de Freddy Mercury también se está metiendo entre los principales programas de la casa debido a su inminente estreno en la televisión española, que podrá observarse el día domingo a las 22:00 horas.

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez apareció anoche en el programa los “Supervivientes” disfrazado del vocalista de la banda Queen, pero eso no es todo el programa “Salvame” ha decidido ir más allá con publicidad del estreno de la película y ha brindado un programa con un impresionante homenaje al artista. Los colaboradores de esta emisión televisiva vespertina han participado de un karaoke en el que se han mostrado algunos de los temas legendarios de la banda de Queen.

Los participantes que han sido protagonistas de algo embarazosamente clasificable que se ha vuelto viral son: Kiko Matamoros, Belén Esteban, Chelo García Cortés, Anabel Pantoja, Antonio Canales, Rafa Mora, Gema Lopéz, Jesús Manuel y David Valldeperas que han interpretado a los temas: “We will rock you”, “i want to break free”, “We are the champions” y por supuesto la canción que da título a la película: “Bohemian Rhapsody”.

Fuente: Instagram Queen

Aparentemente el programa televisivo español ha logrado su cometido en publicitar la película “Bohemian Rhapsody” con su actuación en este kararoke, provocando un auténtico revuelvo en redes sociales e incluso se ha convertido en trending topic de twitter.

El homenaje de Sálvame a Freddie Mercury ya está siendo investigado por la Fiscalía.



pic.twitter.com/jLLJtaV9A7 — Moe de Triana (@moedetriana) May 14, 2021

Más allá de la escandalosa promoción del elenco de “Sálvame”, vale comentar que 'Bohemian Rhapsody', fue ganadora de cuatro premios Oscar, entre los que se cuentan el de mejor actor para Rami Malek, merece la pena. Fue un rotundo éxito de taquilla y ahora llega a Telecinco.