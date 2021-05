La inesperada reacción de Cristian Castro a su aparición en “Luis Miguel, la serie”

El compositor Carlos Macías participó de una entrevista para el programa de televisión “Chisme No Like” donde habló de las sensaciones que le generó el reciente dueto con Cristian Castro y reveló dos interesantes perlitas que llenaron de entusiasmo a los fans del intérprete de “Por Amarte Así” y del “Sol de México”.

“La verdad que yo hablé con él y se moría de la risa, dijo ‘Totalmente, no me molesta para nada’. Hay cosas que no son ciertas, según palabras del mismo Cris, pero que está contento” fue el testimonio de Carlos donde explica la inesperada reacción de Cristian Castro tras ver su aparición en la serie del momento, “Luis Miguel, la serie”. Mucho de los fans supusieron que el hijo de Verónica Castro podría haberse enfadado por la caracterización realizada por el actor Jack Duarte.

Luego Macías agregó: “Mira, finalmente yo creo que todos queremos estar vigentes, queremos estar en la jugada”, dando pie a la buena aceptación de Castro por su mención en la biopic que retrata la vida de Luis Miguel.

Además, el cantautor alborotó las redes sociales este martes por la tarde al revelar la intención de unir a Castro y a Micky en un posible proyecto musical: “Hay incluso algunos planes que esperamos que se realicen para que pudieran grabar juntos”.

Fuente: EFE

Por último, Macías, mostró una vez más, la alegría de haber trabajado con el hijo de Manuel "El Loco" Valdés y llenó al cantante y actor mexicano de 46 años de elogios: “Agradecido con Cristian Castro, una de las voces más bonitas que hay para cantarle al romance, sobre todo, a lo romántico”.