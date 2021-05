El momento más difícil en la vida de Chayanne

Actualmente Chayanne se encuentra en España para promocionar “En todo estaré”, en medios tiempos como “Humanos a Marte” y aires “isleños” que le permiten acercarse a sus raíces, pero siempre manteniéndose joven en su música y en su persona, a pesar de altibajos.

“Trato de llevarla bien, aunque hay momentos bien difíciles, como los que he pasado recientemente”, comentó Chayanne luego de enfrentarse al fallecimiento de su madre víctima del cáncer, durante el mes de abril. Sin perder su enorme sonrisa y carisma que lo caracteriza, afirma que “hay que vivir la vida”.

Han pasado 4 años del lanzamiento de su disco, “No hay imposibles”, un período muy largo para su habitual ritmo de publicación de discos. Esto ocurrió debido a la gira que tuvo de su último disco, a la que luego siguió una gira junto a su compañero Marc Anthony y también Marco Antonio Solís. El cantautor Chayanne, lleva 24 discos producidos durante toda su carrera, pero asegura que el disco “En todo estaré” es como si fuera el primero.

“Siempre está la ilusión cuando me comprometo con algo. Empiezas a remar en esa dirección, con cariño, dedicado y llamando a tus amigos” comenta el cantante. A su vez, el éxito del primer sencillo “Humanos a Marte” ha servido para ponerle nuevamente en circulación, aprecia: “Siento que es un granito de arena más. Cada disco ha tenido canciones que me han ayudado a seguir creciendo y desarrollándome y eso es lo que ha sido este tema”.

Chayanne se declara fiel a sus raíces y a sus ritmos, en este álbum no escasean la balada romántica y los cortes pop más movidos. “La mezcla de las dos facetas (me satisfacen por igual). Se me hace bonito empezar el show con una canción romántica o con energía y poder hacer los movimientos” afirma.

El artista ha tenido muchos éxitos mundiales con temas como: “Salome”, “Enamorado”, “Dejaría todo”, habrá que esperar que motivos de felicidad lo deparan con “En todo estaré”, que a pesar de sumar muchas nominaciones para los Grammys y hermanos latinos, nunca ha subido a recibir un premio. “Recibir un premio es una alegría muy grande, pero cuando no pasa, sigues tu camino, ves el partido como digo yo. A veces sale un gol, pero si no, sigues jugando” declara.