Al límite: Carmen Electra lo apuesta todo y deja poco a la imaginación

Una vez más el nombre de Carmen Electra surgió en una anécdota en conjunta con el ex basquetbolista Dennis Rodman.En una aparición en Jalen & Jacoby Aftershow de ESPN, el director de The Last Dance, Jason Hehir, difundió la historia que no llegó al montaje final de la serie.

“Su primera cita, me dijo, estaban conduciendo en su camioneta, y él tomaba la carretera por el camino equivocado y comienza a conducir con el tráfico en la autopista” indicó Hehir refiriéndose al primer encuentro amoroso entre Carmen y Dennis. Jason no aclaró la razón por la que el deportista tomó la decisión de esa extraña y mortal manera de conducir, ni la opinión de la ex protagonista de Baywatch.

En las últimas horas, Carmen Electra compartió una osada de fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su belleza, luciendo una bikini estampada, zapatos con taco aguja, dos trenzas en su peinado y un delicado make up.

Fuente: Instagram Carmen Electra

“Toma una coca y una sonrisa 😊 #cherry #bikini” fue el simple y sencillo texto que eligió la Electra para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a ex pareja de Dennis Rodman se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 9 mil corazones. Además, la bella blonda recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su figura física.