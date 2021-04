Mirala antes que la borren: la foto de Khloé Kardashian que quieren eliminar de la red

Hace ya unos meses que Khloé Kardashian luce un rostro distinto, producto del exceso de bótox y de su paso por el quirófano. La socialité estadounidense de 36 años se ha vuelto un blanco de críticas por lo mencionado anteriormente y por su abuso de filtros en sus diversos contenidos en las redes sociales.

Los festejos de pascuas han dejado un saldo muy negativo para Khloé ya que durante esos días se ha filtrado aparentemente una foto de ella al natural que no es de su agrado. El sitio británico “Daily Mail” afirma que una fotografía de la norteamericana fue publicada sin su autorización por un integrante de su equipo. Tras ello gran parte de su equipo se ha puesto manos a la obra para frenar la viralización de dicha instantánea.

En la pic de la coprotagonista del reality “Keeping Up With The Kardashian” se la puede ver posando al costado de una piscina en un soleado día, luciendo una bikini animal print y sin ningún filtro. Algunos detalles que se remarcaron en las redes sociales son la falta de bronceado y las no tan delicadas curvas que muestra la también empresaria.

Muchos internautas de Reddit, sitio donde se puede ver la filtrada foto, hacen hincapié en apoyar este tipo de fotos más naturales y frescas variando un poco de la constante búsqueda de perfección que puede acomplejar al resto de los mortales.

Fuente: Instagram Khloé Kardashian

Por último, el sitio londinese afirma que la polémica imagen fue captada en la mansión de la madre de Khloé, Kris Jenner y que pudo ser la propia abuela de la modelo quién publicó en Instagram esta postal.