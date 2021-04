Ricardo Arjona y la imperdible revelación que se hizo viral en la redes sociales. Mirá cuál es

Sin lugar a dudas Ricardo Arjona es uno de los cantantes más representativos de la música latina. Es que sus canciones han marcado tendencia entre sus seguidores y han sido noticia entre los principales portales del mundo del espectáculo. Esta vez no fue la excepción ya que el cantante guatemalteco compartió una revelación en las redes que se hizo viral entre sus fanáticos de todas partes.

El mismo fue publicado hace algunas horas atrás en su cuenta oficial de Instagram junto a un video de él hablando de su show de la próxima sábado. En tanto que al mencionado clip, el intérprete de la canción "Señora de las cuatro décadas", le agregó el siguiente comentario: "El reencuentro con la sesión de autor. Qué es hacer un Live Streaming".

Sobre el mismo Arjona afirmó que "lo que nosotros vamos hacer es un asunto que todavía no tiene nombre, es que nos vamos a salir del formato siendo así una de las partes más importantes del show. Si a mi me preguntan que es lo que tiene este concierto que lo hace único es que será un show que nunca volveré hacer. Es que no voy a volver a estar con 5 mil velas en una ruina sin luces artificiales porque es algo insólito".

Por su parte, Ricardo Arjona, continúa ultimando detalles para su presentación vía streaming “Hecho a la antigua”. El show que se podrá ver de manera online en todas partes del mundo será desde La Antigua Guatemala, la tierra donde nació y en uno de los monumentos más emblemáticos del lugar. El mismo se realizará el próximo 10 de abril y los accesos se pueden adquirir en hechoalaantigua.com.

Finalmente, recordemos que durante el año pasado, Ricardo Arjona presentó su más reciente trabajo discográfico llamado "Blanco". El mismo cuenta con 15 canciones que estarán presentes en el recital que sin dudas marcará un antes y un después en la música latina debido a la gran puesta en escena que se preparó.