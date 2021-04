Julio Iglesias y la confesión sobre sus memes que no te podes perder

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

En esta ocasión hablaremos de los famosos "memes" que hacen sobre su persona y que a través de los años se han vuelto sumamente viral en las redes sociales. Es por ello que el protagonista de los mismos habló sobre el tema. En esta nota te contamos qué es lo que piensa Julio Iglesias sobre este gran fenómeno de Internet.

El padre de Enrique Iglesias habló con la revista Hola! y sobre este tema dijo lo siguiente: "Si claramente los he visto y la verdad que me parecen muy simpáticos y si les hace gracia a la gente me parece que están bien... pero siempre y cuando no sean ofensivos". Además agregó "todo el tiempo mis amigos me mandan alguno y yo muero de la risa".

Claramente esto demuestra que Julio Iglesias además de ser un artista con todas las letras tiene un gran sentido del humor. Es por ello que actualmente no solo sus canciones son reproducidas por grandes y jóvenes sino ahora también sus memes que se utilizan para celebrar la llegada del viernes o para hablar sobre el mes de julio.

Musicalmente hablando, del increíble cantante Julio Iglesias, tenemos que decir que de sus logros más importantes se encuentran los conseguidores en 1983, cuando fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia.