Luis Miguel: el testimonio clave que desmiente una de las escenas principales de la serie

La serie de Luis Miguel sigue dando de qué hablar. Gabriel Piko, un fotógrafo argentino que trabaja hace muchos años con la revista GENTE, contó su versión de la historia. “Yo venía de cubrir la Guerra del Golfo en Medio Oriente. Acababa de llegar a Barcelona por los Juegos Olímpicos del año siguiente. Me llamó Enrique Romero, el corresponsal de la revista en Madrid, y me dijo que el padre de Luis Miguel se estaba muriendo en Barcelona y que el cantante había suspendido su gira para ir a verlo”, comenzó contando.

Tal como le pidieron, Piko salió a buscar a Luis Rey por las mejores clínicas de Barcelona. “Pasaban las horas y como no lo encontraba, llamé a lo que acá sería el 911 y dije que estaba buscando a un familiar y que estaba internado en algún lugar de la ciudad. Me respondieron con el dato que necesitaba: Luis Gallego se encontraba en un hospital público de las afueras de Barcelona. Me acuerdo que era cerca del aeropuerto”, recordó.

“Llegué y pregunté por el paciente. Me contestaron que estaba en terapia intensiva y me hicieron pasar a una sala de espera. Ahí me puse a hablar con un amigo o familiar de Luisito Rey, que me permitió pasar a verlo. Entonces lo vi a través de un vidrio. Estaba entubado y en coma. Saqué la cámara e hice una foto, o dos. Tuve que usar flash, porque los equipos de ese entonces no eran como los de ahora. Entonces vino un médico y me dijo muy amablemente que no se podían sacar fotos en ese sector del hospital. Y yo salí rápido”, contó quien le tomó previamente una fotografía al padre de Luis Miguel.

Gabriel Piko se quedó en la puerta del hospital esperando ver al Sol de México: “Lo vi venir con dos o tres personas. Uno era un tipo pelado. Después supe que era su representante argentino. Entró y lo esperé afuera. Cuando salió le hice una foto caminando. Estaba destruido, llorando, muy golpeado y como ido… Tal vez fuera de la realidad. Entonces se me acercó, me abrazó, se puso a llorar en mi hombro y me pidió que le cuente cómo era la vida del padre en Barcelona. Me dijo que no sabía que estaba tan mal, que él hubiera mandado plata para que le hicieran un mejor tratamiento, en la mejor clínica. Yo me quedé helado. No sabía ni entendía nada”.

Fuente Instagram Luis Miguel

Piko también fotografió la ceremonia y al intérprete de "La incondicional" con la urna. Sobre Luis Miguel, la serie, el artista contó: “En la serie se ve que le pregunta por el paradero de la madre y no fue así. Lo demuestra la foto que tengo. Porque vi a Luisito Rey dos horas antes de que lo viera Luis Miguel. Además, desconozco en detalle qué sentía él por su padre, pero puedo asegurar que no estaba enojado cuando salió de verlo agonizando. Estaba destruido”.