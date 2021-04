¿Quiénes son todas las mujeres que aparecen en "Girls Like You" de Maroon 5?

Adam Levine, el cantante del grupo Maroon 5 se valió del increíble reparto de 26 caras femeninas conocidas para la creación del videoclip "Girls Like You". Pero, ¿Quiénes son? y ¿Por qué ellas?

La idea principal fue que el video transmita que todas esas mujeres que aparecen en “Girls Like You” sean chicas reales como cualquier otra.

Precisamente por eso el título "Girls Like You". Esta vez, Maroon 5 le cedió absolutamente todo el protagonismo a las mujeres en este último videoclip. Queda claro que no fue precisamente de forma casual.

La elección de las 26 mujeres que aparecen en “Girls Like You” de Maroon 5 tiene una especial relevancia en estos últimos años, sobre todo en plena era del #MeToo.

Las mujeres que aparecen en “Girls Like You” de Maroon 5

Este es un repaso de las 26 mujeres que fueron elegidas por Adam Levine para Maroon 5 según el orden de aparición- que ya se puede ver en el videoclip de "Girls Like You":

La cantante e inmigrante cubana Camila Cabello Phoebe Robinson, actriz, cómica y escritora afroamericana de Nueva York La gimnasta olímpica y séxtuple medallista olímpica de gimnasia estadounidense Aly Raisman Sarah Silverman, actriz cómica y escritora estadounidense Gal Gadot, la actriz israelí que se convirtió en estrella de cine en los últimos tiempos, principalmente por su papel como la Mujer Maravilla. Una de las voces femeninas más influyentes, Lilly Singh. Youtuber y cómica canadiense Amani Al-Khatahtbeh es una emprendedora tecnológica y escritora estadounidense de Nueva Jersey. La actriz estadounidense Trace Lysette Tiffany Haddish, la actriz de comedia afroamericana estadounidense convertida en la más solicitada de Hollywood. La escritora y activista de inmigración que fundó la página de “Facebook Ask Angy”, Angy Rivera Franchesca Ramsey, una youtuber, activista y escritora estadounidense afroamericana Millie Bobby Brown, la actriz de la generación Z más famosa en estos momentos, protagonista de la tira de Netflix, Stranger Things. Ellen DeGeneres es la presentadora de televisión actual más cómica y una de las personalidades más importantes en las últimas décadas. La rapera Cardi B de padre dominicano y madre trinitense que nació en una familia humilde del Bronx neoyorquino. La latina más famosa, Jennifer López. Actriz y una de las cantantes más exitosas de Estados Unidos Chloe Kim es deportista de snowboard olímpica y medallista olímpica estadounidense Alex Morgan es la jugadora de fútbol más aclamada y con mejor paga de Estados Unidos La cantante y actriz afroamericana Mary J. Blige La joven actriz Beanie Feldstein Jackie Fielder, activista y escritora estadounidense de 23 años de orígenes indígenas Danica Patrick, piloto de carreras de automovilismo Ilhan Omar, una política nacida en Somalia La actriz y directora Elizabeth Banks La supermodelo de talla grande estadounidense, Ashley Graham La cantante británica Rita Ora Behati Prinsloo, una namibiense de familia sudafricana

Y por último, la cara femenina número 26 + 1 es Dusty Rose, la hija de Prinsloo y Levine.

Estas son todas las mujeres que aparecen en "Girls Like You" de Maroon 5. Nosotros te compartimos el videoclip.